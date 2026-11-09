Рух перекрито повністю: з'явилися супутникові знімки мосту через Міус після удару дроном

У Ростовській області внаслідок влучання безпілотника FP-2 зупинили транспортний рух мостом через річку Міус на трасі Р-280, яку окупанти називають "Новоросія". Ступінь руйнувань дорожнього полотна зафіксували на супутникових кадрах.

Як свідчать супутникові знімки, оприлюднені аналітичним каналом Dnipro Osint, дорожнє полотно споруди за координатами 47.184059, 38.515930 зазнало суттєвих пошкоджень.

Що відомо про ураження

Через наслідки атаки проїзд цим відтинком шляху став повністю неможливим для будь-якого транспорту.



Супутникові знімки автомобільного мосту через річку Міус / Dnipro Osint

Ця автомобільна магістраль відіграє критичну роль для російських сил, адже вона сполучає територію Росії з тимчасово окупованими українськими регіонами. Переправа через річку Міус забезпечувала безперебійне перекидання ворожої військової техніки та боєприпасів на південний напрямок фронту.

За даними руху "Маріуполь Спротив", об'єкти через Міус входили до переліку 30 стратегічних мостів ворога. Виведення їх з ладу здатне суттєво паралізувати постачання та військову логістику армії противника.

Нагадаємо, що вранці 8 листопада по споруді на 97-му кілометрі траси Р-280 у Некліновському районі влучив безпілотник FP-2. Тоді ж у зоні ураження зафіксували пошкодження будівельної техніки, зокрема двох гусеничних кранів.