Україна надала 31 країні матеріали про атаку Росії по нафтопроводу "Дружба"
- НАК "Нафтогаз України" і МЗС провели брифінг для дипломатів з 31 країни щодо атак на нафтопровід "Дружба".
- На зустрічі були представлені матеріали про характер атаки, її наслідки, а також виклики у відновленні інфраструктури.
НАК "Нафтогаз України" разом із Міністерством закордонних справ провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій, під час якого презентували матеріали щодо російських атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба".
Про це у Facebook повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Які матеріали показали країнам-партнерам?
За його словами, у зустрічі взяли участь дипломати з 31 країни, зокрема держав G7 та інших європейських партнерів України.
Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги,
– розповів Корецький.
Він підкреслив, що відновлення подібних об’єктів є складним технологічним процесом. Для цього потрібен час, спеціальне обладнання, а також робота в умовах постійної загрози нових російських ударів.
Корецький додав, що "Нафтогаз" спільно з МЗС і надалі інформуватиме міжнародних партнерів про наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру України та про перебіг відновлювальних робіт.
Угорська делегація вже в Україні для перевірки "Дружби"
Нагадаємо, в середу, 11 березня, угорська делегація вирушила до України для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та оцінки його технічного стану.
Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі 24 Каналу заявив, що угорські громадяни, які заїхали до України не мають статусу делегації. За його словами, ці особи проходили кордон за загально визначеними правилами країн Шенгенської зони.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що не знає про мету візиту угорської делегації в Україну. Президент зауважив, що в МЗС йому доповіли, що приїхали люди, які схарактеризували свій візит до нашої країни як приватну поїздку.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав заступника міністра енергетики Габора Цепека "бути ввічливим" під час візиту до України.