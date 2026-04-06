Не лише ураження фрегату: військовослужбовець ЗСУ назвав головні наслідки атаки по Новоросійську

Українські сили вночі 6 квітня атакували Новоросійськ, де під ударами опинився, зокрема російській носій "Калібрів" фрегат "Адмірал Макаров". Попри те, що працювала ворожа ППО, Силам безпілотних систем вдалося уразити військовий фрегат.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що українські сили мають можливості досягати важливих цілей вглибині території Росії. Також окрім "Адмірала Макарова", українські дрони уразили ще кілька важливих цілей.

Які об'єкти були під ударом українських сил у Новоросійську?

Мусієнко зазначив, що під ударами також були бурова установка "Сиваш" та причали, які відповідають за завантаження російської нафти і нафтопродуктів з метою експорту.

Він нагадав, що 2 березня "Адмірал Макаров", а також корабель "Адмірал Ессен" зазнали ураження під час атаки на Новоросійськ.

На жаль, тоді не вдалося їх потопити чи повністю зруйнувати, але ті пошкодження, які на той момент зазнали носії "Калібрів", не дали можливості Росії повною мірою здійснити комбінований удар по Україні із залученням ракет "Калібр",

– наголосив він.

Тоді ворог, за словами військовослужбовця, підготував свої ракети, балістику, дрони, які били по території України. Однак він не зміг розраховувати на повний залп "Калібрів".

Зверніть увагу! Під час комплексної операції СБУ та Сил оборони по терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем завдали удару по фрегату "Адмірал Макаров". Він був розташований у порту Новоросійськ. Наразі ступінь ушкодження фрегата уточнюються.



Росіяни використовували його, щоб завдавати ракетних ударів по Україні крилатими ракетами "Калібр". Також на ньому розміщений ЗРК "Штиль-1". "Адмірал Макаров" став основним бойовим кораблем Чорноморського флоту Росії після того, як українські сили знищили крейсер "Москва" у 2022 році. Фактично, це останній цілий ракетний фрегат Росії з "Калібрами" у Чорному морі.

Тому мета таких атак є комплексною і полягає у тому, щоб під час удару завдати шкоди експорту нафти, і зокрема, знищити залишки російських кораблів, які здатні здійснювати пуски ракет "Калібр" по Україні,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Це дуже важливо, як вважає військовослужбовець, тому що у перспективі зменшення спроможностей ворога в Чорному морі дещо б зняло навантаження на роботу української ППО. А також вплинуло б на кількість ракет, на які противник міг би розраховувати під час масованих атак.

Водночас теоретично росіяни, за словами Мусієнка, зберігають можливості завдавати ударів з Каспійського моря, де мають носії "Калібрів", однак найчастіше вони це роблять саме з Чорного моря. Тому принципово важливо позбавляти Росію можливості робити це звідти.

