Має бути відповідальність: офіцер висловився про удар на Київщині, де була виставка озброєння

Росія завдала балістичного удару по приватному спортивному комплексу на Київщині, де саме проходив захід за участю представників української оборонної індустрії. Після атаки дедалі частіше лунають питання про те, чому подібні події досі організовують на відкритих локаціях.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що організатори таких заходів мають нести відповідальність за безпеку учасників. Важливі для розвитку оборонної сфери зустрічі повинні проводити лише з дотриманням жорстких правил безпеки.

Як організовувати заходи представників оборонної сфери

Андрій Ткачук наголосив, що після удару не варто влаштовувати "лінчування", однак держава має дати справедливу правову оцінку діям організаторів. Відсутність відповідальності може лише створює умови для повторення подібних ситуацій.

Офіцер ЗСУ про загрози проведення масових заходів: відео

Він підтримав позицію Сергія "Флеша" Безкрестнова, який заявив, що не відвідує заходів без укриття, якщо про них заздалегідь публічно повідомляють і вони перебувають у зоні досяжності балістичних ракет.

Звісно, заходи за участю військових та виробників озброєння необхідні для розвитку оборонної галузі, однак безпека має залишатися безумовним пріоритетом.

Люди, які організовували такі заходи, мають відчувати максимальну відповідальність і нести її не лише за себе, а й за людей, яких вони запрошують. Це величезна відповідальність за людське життя,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Ткачук розповів, що сам брав участь в організації подібних заходів. Однак їх проводили без публічних анонсів, у координації зі Службою безпеки України, поруч з укриттями та на безпечній відстані від російського кордону. Під час загрози балістичного удару люди мають мати достатньо часу, щоб дістатися укриття.

Нагадаємо. Росіяни завдали балістичного удару по приватному спортивному комплексу в Бучанському районі Київщини під час виставки оборонних технологій. Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, близько 100 отримали поранення, а також зафіксовано масштабні руйнування інфраструктури, що спонукало правоохоронців розслідувати не лише дії РФ, а й недбалість організаторів.

Крім того, організатори повинні багаторазово оцінювати всі ризики, адже на таких заходах збираються не випадкові люди, а представники командування, військові та виробники, які роблять вагомий внесок в обороноздатність України. Саме тому будь-які рішення щодо проведення таких подій мають ухвалюватися з максимальною відповідальністю, щоб не наражати людей на смертельну небезпеку.