В Очакові після російського удару загорівся об'єкт енергетичної інфраструктури: де немає світла

4 січня 2024, 09:03
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Джерело:

Віталій Кім

Ворог вдосвіта 4 січня атакував Очаків Миколаївської області. Удару окупанти завдали з артилерії.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ворог атакував орієнтовно о 6:46 4 січня. Згодом, о 7:33 4 січня, Росія вдарила знову. 

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Що відомо про наслідки атаки ворога по Очакову 

Зранку, 4 січня, о 6:46 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Відбулось займання об'єкта енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються,
– запевнив Кім.

За його словами, о 7:33 ворог знову вдарив по місту з допомогою артилерії. 

Подекуди на Миколаївщині зникло світло

У Миколаївобленерго повідомили, що внаслідок атаки росіян вранці 4 січня виникла аварійна ситуація. Зокрема, без струму залишаться споживачі: 

  • Миколаївського;
  • Очаківського;
  • частково Березанського районів.

У компанії запевнили, що бригади працюють, щоб відновити людям світло. Зокрема, енергетики вже:

  • орієнтовно о 7:46 заживлювали Миколаївський район;
  • о 8:40 заживили Березанський район.

За можливості відновлюємо електропостачання окремих населених пунктів Очаківського району,
– повідомили в Миколаївобленерго. 

Останні новини про ситуацію зі світлом в Україні

  • В Укренерго розповіли, що станом на ранок 3 січня споживання електроенергії знову почало зростати. Основна причина – початок робочого тижня, відновлення ділової активності після свят та похолодання.
  • Так, станом на 10:40 максимум споживання був на 8% більшим за відповідний показник від 2 січня. Саме тому людей закликали економити електрику. Зокрема, вимкнути "зайве" світло в приміщеннях, не вмикати вдома одразу декілька потужних електроприладів, вимкнути кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна, витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ґаджети.
  • Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький запевнив, що колапсу в енергосистемі не буде, навіть якщо Росія скористається періодом похолодання та завдасть нових масованих атак по енергооб'єктах України. 

Автор: Діана Квасневська