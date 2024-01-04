В Очакові після російського удару загорівся об'єкт енергетичної інфраструктури: де немає світла

Ворог вдосвіта 4 січня атакував Очаків Миколаївської області. Удару окупанти завдали з артилерії.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ворог атакував орієнтовно о 6:46 4 січня. Згодом, о 7:33 4 січня, Росія вдарила знову.

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Що відомо про наслідки атаки ворога по Очакову

Зранку, 4 січня, о 6:46 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Відбулось займання об'єкта енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються,

– запевнив Кім.

За його словами, о 7:33 ворог знову вдарив по місту з допомогою артилерії.

Подекуди на Миколаївщині зникло світло

У Миколаївобленерго повідомили, що внаслідок атаки росіян вранці 4 січня виникла аварійна ситуація. Зокрема, без струму залишаться споживачі:

Миколаївського;

Очаківського;

частково Березанського районів.

У компанії запевнили, що бригади працюють, щоб відновити людям світло. Зокрема, енергетики вже:

орієнтовно о 7:46 заживлювали Миколаївський район;

о 8:40 заживили Березанський район.

За можливості відновлюємо електропостачання окремих населених пунктів Очаківського району,

– повідомили в Миколаївобленерго.

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