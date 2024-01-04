В Очакові після російського удару загорівся об'єкт енергетичної інфраструктури: де немає світла
Джерело:Віталій Кім
Ворог вдосвіта 4 січня атакував Очаків Миколаївської області. Удару окупанти завдали з артилерії.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ворог атакував орієнтовно о 6:46 4 січня. Згодом, о 7:33 4 січня, Росія вдарила знову.
Дивіться також Півсотні постраждалих, жертва і руйнування: усе про масований ракетний обстріл Харкова
Що відомо про наслідки атаки ворога по Очакову
Зранку, 4 січня, о 6:46 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Відбулось займання об'єкта енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються,
– запевнив Кім.
За його словами, о 7:33 ворог знову вдарив по місту з допомогою артилерії.
Подекуди на Миколаївщині зникло світло
У Миколаївобленерго повідомили, що внаслідок атаки росіян вранці 4 січня виникла аварійна ситуація. Зокрема, без струму залишаться споживачі:
- Миколаївського;
- Очаківського;
- частково Березанського районів.
У компанії запевнили, що бригади працюють, щоб відновити людям світло. Зокрема, енергетики вже:
- орієнтовно о 7:46 заживлювали Миколаївський район;
- о 8:40 заживили Березанський район.
За можливості відновлюємо електропостачання окремих населених пунктів Очаківського району,
– повідомили в Миколаївобленерго.
Останні новини про ситуацію зі світлом в Україні
- В Укренерго розповіли, що станом на ранок 3 січня споживання електроенергії знову почало зростати. Основна причина – початок робочого тижня, відновлення ділової активності після свят та похолодання.
- Так, станом на 10:40 максимум споживання був на 8% більшим за відповідний показник від 2 січня. Саме тому людей закликали економити електрику. Зокрема, вимкнути "зайве" світло в приміщеннях, не вмикати вдома одразу декілька потужних електроприладів, вимкнути кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна, витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ґаджети.
- Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький запевнив, що колапсу в енергосистемі не буде, навіть якщо Росія скористається періодом похолодання та завдасть нових масованих атак по енергооб'єктах України.