Росія цинічно вдарила по Одесі 18 листопада: з'ясували ім'я ще одного загиблого правоохоронця
Росія посеред дня 18 листопада цинічно атакувала Росію балістикою з Криму. Збита російська ракета впала на житловий сектор Приморського району міста.
Станом на 20 листопада, писали про 8 загиблих та 39 поранених. На жаль, 24 Канал пише з посиланням на Геннадія Труханова, що кількість жертв зросла до 11 людей.
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Росія вбила капітана поліції
На жаль кількість жертв атаки по Одесі 18 листопада зросла до 11. Сьогодні (20 листопада – 24 Канал) у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими,
– написав мер Геннадій Труханов.
Він висловив співчуття родині та близьким загиблого.
Після церемонії прощання з загиблими поліцейськими, в пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області розповіли, що одинадцятим загиблим є Вадим Зезюлін. Він помер в лікарні внаслідок поранень.
Після церемонії поховання стало відомо про смерть у лікарні ще одного слідчого, важкопораненого під час ворожої атаки – капітана поліції Вадима Зезюліна. Йому було 36 років,
– розповіли у поліції.
На жаль, правоохоронці 20 листопада попрощались із загиблими:
- слідчим, підполковником поліції Вадимом Ковальським, 47 років;
- слідчим, капітаном поліції Вадимом Джмілем, 28 років;
- слідчим, капітаном поліції Миколою Лимарем, 32 роки;
- слідчим, старшим лейтенантом поліції Станіславом Пащенком, 25 років;
- слідчим, старшим лейтенантом поліції Ігорем Целим, 26 років;
- слідчим, старшою лейтенанткою поліції Вікторією Мещеряковою, 38 років;
- поліцейським взводу конвойної служби, старшим сержантом поліції Михайлом Потьомкіним, 32 роки.
Трагедія в Одесі забрала життя правоохоронців / фото поліції