Росія атакувала Одесу "Шахедами": яких пошкоджень завдали вороги

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти запустили по місту дрони двічі за ніч.

Перші "Шахеди" на Одесу летіли орієнтовно після 20:00 24 січня, другі – вже ближче до опівночі. Тоді голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що у місті спалахнула пожежа.

Дивіться також В Одесі вдруге за вечір лунали вибухи і спалахнула нова пожежа

Які наслідки атаки по Одесі

У міській раді повідомили, що в Одесі окупанти пошкодили житлові будинки. Цього разу в Приморському районі міста.

Щодо госпіталізації інформації не надходило, рятувальники та медики надають допомогу людям на місці. Міські служби стануть до роботи після отримання дозволу оперативних служб,

– запевняла місцева влада орієнтовно о 3:02 25 січня.

Росія атакувала Одесу та пошкодила житлові будинки: дивіться відео

Згодом Сили оборони Півдня повідомили, яких пошкоджень завдав ворог. Зокрема, окупанти:

влучили в промисловий об'єкт;

пошкодили житлові будинки та соціальну інфраструктуру.

Попередньо відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється,

– запевнили військові.

Вони уточнили, що результати узагальненої бойової роботи – повідомлять згодом.

Наслідки нічної атаки "Шахедами" в Одесі

Росія атакувала Одесу