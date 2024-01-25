Росія атакувала Одесу "Шахедами": яких пошкоджень завдали вороги

25 січня 2024, 06:46
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Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти запустили по місту дрони двічі за ніч.

Перші "Шахеди" на Одесу летіли орієнтовно після 20:00 24 січня, другі – вже ближче до опівночі. Тоді голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що у місті спалахнула пожежа.

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Які наслідки атаки по Одесі 

У міській раді повідомили, що в Одесі окупанти пошкодили житлові будинки. Цього разу в Приморському районі міста. 

Щодо госпіталізації інформації не надходило, рятувальники та медики надають допомогу людям на місці. Міські служби стануть до роботи після отримання дозволу оперативних служб,
– запевняла місцева влада орієнтовно о 3:02 25 січня. 

Росія атакувала Одесу та пошкодила житлові будинки: дивіться відео

Згодом Сили оборони Півдня повідомили, яких пошкоджень завдав ворог. Зокрема, окупанти:

  • влучили в промисловий об'єкт;
  • пошкодили житлові будинки та соціальну інфраструктуру. 

Попередньо відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється,
– запевнили військові.  

Вони уточнили, що результати узагальненої бойової роботи – повідомлять згодом. 

Наслідки нічної атаки "Шахедами" в Одесі 

 

Росія атакувала Одесу

  • Перед 21:00 24 січня в Одесі пролунали перші вибухи. Тоді в житловому кварталі спалахнула пожежа, ворог пошкодив цивільну житлову інфраструктуру.
  • Внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 2 людей. У одного чоловіка опіки, в іншого – множинні порізи.
  • Вдруге вибухи пролунали перед опівніччю 24 січня. Тоді глава Одеської ОВА Олег Кіпер також повідомив про пожежу у місті. Станом на ранок 25 січня влада не повідомляла оновленої інформації. 
Автор: Діана Квасневська