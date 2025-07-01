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24 Канал Новини України Спалахнула пожежа в житловому будинку, загинула людина: кадри наслідків нічної атаки на Одесу
19 липня, 06:34
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Спалахнула пожежа в житловому будинку, загинула людина: кадри наслідків нічної атаки на Одесу

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Росія вночі 19 липня атакувала Одесу. Загинула 1 людина.
  • Внаслідок атаки спалахнула пожежа в 9-поверховому житловому будинку. 

Вночі в суботу, 19 липня, російська армія вкотре вдарила по Одесі. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в житловому будинку.

Відомо, що загинула людина. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Які наслідки атаки на Одесу?

Внаслідок російської атаки по Одесі вночі 19 липня спалахнула пожежа з 6 по 9  поверхи 9-поверхового житлового будинку. 

Відомо, що рятувальники разом з добровольцями ліквідували пожежу. З палаючих квартир врятували 5 осіб.

В ДСНС повідомили, що, на жаль, одна врятована жінка загинула.

Наслідки атаки по Одесі 19 липня / Фото ДСНС

Також з пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин. Станом на о пів на 6 годину ранку інформація щодо постраждалих встановлюється.

Зазначимо, що на місці атаки працювали психологи ДСНС та Національної поліції. 

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До слова, під час атаки противника уночі у суботу, 19 липня, крім Києва та Одеси, вибухи лунали і в інших містах. Так, під ударами опинилися Рівне, Полтава та Павлоград, що на Дніпропетровщині.