Росія масовано атакувала Одесу: є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждала людина

Російські загарбники вночі 4 червня вкотре масовано атакували Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Відомо, що також постраждала людина. Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, очільника ОВА.

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Атака по Одесі

Глава ОВА повідомив, що українські сили ППО знищили більшість ворожих повітряних цілей. Однак в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, ідеться про житлові будинки та СТО.

Вказується, що постраждала одна людина. За даними, в неї поранена нога. Медики надали всю необхідну допомогу.

Крім цього, 9 людей зверталися за психологічною підтримкою.

"Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", – додав Кіпер.

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До слова, цієї ночі окупанти також атакували Харків. Ворог застосував для удару 2 ракети та 9 "Шахедів". Росіяни били по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, людських будинках, СТО та парку. Загалом прильоти зафіксовано по семи локаціях.