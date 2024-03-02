Атака дронами по Одесі: генпрокурор розповів, скільки людей може бути під завалами
Росія у ніч проти 2 березня атакувала багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про кількість людей, які можуть перебувати під завалами.
В Одесі під завалами напівзруйнованої багатоповерхівки, в яку влучив російський ворожий дрон, можуть перебувати від 10 до 12 людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує 24 Канал.
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Під завалами житлового будинку можуть бути ще люди
Зараз, за деякою інформацією, ми перевіряємо можливість знайти від 10 до 12 людей. З ними не можуть вийти на зв'язок. Інформація перевіряється. Щойно була хвилина тиші для того, щоб почути, чи є заклик про допомогу,
– сказав генпрокурор, який перебуває на місці трагедії.
Також Костін наголосив, що ворог атакує Україну кожного дня, зокрема Одесу.
За його словами, сьогодні ми спостерігаємо, як країна-агресорка намагається своїм терором і нелюдськими атаками не тільки знищити наше сьогодення, але й, вбиваючи наших дітей, знищити наше майбутнє.
"Те, що відбувається зараз, – це не просто політика постійного терору цивільного населення. Це – політика геноциду всього українського народу. Політика, яка скерована найвищим керівництвом Росії", – наголосив генеральний прокурор.
Атака ворога по Одесі
- У ніч проти 2 березня російські війська атакували Одесу дронами.
- Перші вибухи в Одесі пролунали близько 1:14. Перед цим у Силах оборони Півдня повідомили, що триває бойова робота й закликали перебувати в укриттях.
- Один із дронів, якими Росія атакувала вночі 2 березня, влучив у багатоповерхівку в Одесі.
- На жаль, внаслідок терористичних дій російської армії є жертви. Станом на 15:22 рятувальники повідомили, що з-під завалів на рівні першого поверху виявили тіло 5 жертви. За даними обласної військової адміністрації, п'ята жертва – доросла людина.
- Відомо, що серед загиблих – 3-річна дитина. Голова Одеської ОВА в ефірі телемарафону розповів, що хлопчику мало б завтра, 3 березня, виповнитися 3 роки.