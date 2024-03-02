Атака дронами по Одесі: генпрокурор розповів, скільки людей може бути під завалами

Росія у ніч проти 2 березня атакувала багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про кількість людей, які можуть перебувати під завалами.

В Одесі під завалами напівзруйнованої багатоповерхівки, в яку влучив російський ворожий дрон, можуть перебувати від 10 до 12 людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує 24 Канал.

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Під завалами житлового будинку можуть бути ще люди

Зараз, за деякою інформацією, ми перевіряємо можливість знайти від 10 до 12 людей. З ними не можуть вийти на зв'язок. Інформація перевіряється. Щойно була хвилина тиші для того, щоб почути, чи є заклик про допомогу,

– сказав генпрокурор, який перебуває на місці трагедії.

Також Костін наголосив, що ворог атакує Україну кожного дня, зокрема Одесу.

За його словами, сьогодні ми спостерігаємо, як країна-агресорка намагається своїм терором і нелюдськими атаками не тільки знищити наше сьогодення, але й, вбиваючи наших дітей, знищити наше майбутнє.

"Те, що відбувається зараз, – це не просто політика постійного терору цивільного населення. Це – політика геноциду всього українського народу. Політика, яка скерована найвищим керівництвом Росії", – наголосив генеральний прокурор.

Атака ворога по Одесі