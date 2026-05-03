Сил оборони ударили по об'єктах паливно-енергетичного комплексу Росії у Приморську

У ніч проти 3 травня українські безпілотники уразили об'єкти паливно-енергетичного комплексу в районі порту Приморськ у Ленінградській області Росії. Це один із ключових російських терміналів для експорту нафти через Балтійське море.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про український удар по Приморську у Росії?

Володимир Зеленський зазначив, що тимчасовий виконувач глави СБУ, генерал-майор Євгеній Хмара доповів йому про успішне ураження об'єктів порту Приморськ у Росії.

Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!

– написав президент.

До цього атаку на російський порт також підтвердив і командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, майор Роберт "Мадяр" Бровді.

Атака на порт Приморськ, як пояснив майор, є частиною системної кампанії з ураження енергетичної та військової інфраструктури Росії. Паралельно українські сили працюють над послабленням протиповітряної оборони противника в оперативній глибині, що дозволяє безпілотникам досягати віддалених стратегічних цілей.

За словами "Мадяра", ураження об’єктів ПЕК та робота по ППО противника поступово підривають експортні можливості Росії та її здатність фінансувати війну.

А поки експорт російської нафти просів десь на 40%, кажуть (йдеться про дані видання Reuters – 24 Канал). Далі буде, бас-гітара…

– написав командувач СБС.

До цього про атаку безпілотників на Ленінградську область вранці 3 травня писали російські ЗМІ. Зокрема, повідомлялося, що після атаки дронів там виникла пожежа.

До речі, військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу пояснив, що удари по російських НПЗ не є ключовим фактором для завершення війни, оскільки резервуари легко відновлюються, а експорт нафти продовжується. За словами експерта, основні атаки слід робити по портах, звідки відвантажується нафта.

Україна не вперше атакує порт Приморськ у Росії

Морський порт Приморськ був атакований увечері 22 березня. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові уразили резервуарний парк та нафтоналивну інфраструктуру на нафтовому терміналі "Транснефть – порт Приморськ".

Після атаки у порту Приморська горіли щонайменше 4 нафтові резервуари. Також були призупинені експорт сирої нафти та палива.

В ніч на 27 березня порт знову опинився під атакою. За даними супутникових знімків, на об'єкті було зафіксовано суттєве посилення займання, а над територією підіймався густий дим.

Також українські дрони атакували Балтійський берег, де вдалося уразити одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморська, 5 квітня, про що розповів Роберт "Мадяр" Бровді. Губернатор Ленінградської області доповідав про пожежу на об'єкті, що виникла внаслідок удару.