В пакетиках 200-х вже вагон, – Братчук дотепно розповів про удар по окупантах в Енергодарі

Росіянам дуже тривожно жити на тимчасово окупованих територіях України. Адже в їхні склади та казарми часто навідується "Бавовнятко".

Про один з таких випадків розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він опублікував у своєму телеграм-каналі вірш, який багатьох заінтригував.

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"Бавовнятко" завітало до росіян в Енергодарі

Братчук ввечері 6 листопада опублікував вірш про атаку ЗСУ по позиціях російських загарбників в тимчасово окупованому Енергодарі.

Енергодар – він Бога дар,

Але, на жаль, прийшла біда:

З'явився Вова – х**лоЦар,

За ним – його орда.

І "Бавовнятко" знов забігало,

Зібрало в купу сили та вогонь,

В Енергодарі ор**в вдарило,

В пакетиках 200-х вже вагон!

– написав речник Одеської ОВА.

Наразі точно невідомо, чи був цей вірш на честь атаки, яка відбулася сьогодні. Адже цілком ймовірно, що Братчук міг його опублікувати, щоб збадьорити українців та підійняти настрій захисникам. Офіційного підтвердження від ЗСУ поки не було.

"Їб**те їх, хлопці! Далі буде", – підсумував Братчук.

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