Росія зазнала однієї з найбільших атак: сотні БпЛА атакували 15 регіонів, у тому числі й Москву
- У Росії заявили про масовану атаку безпілотників, нібито знищивши 283 дрони в 15 регіонах, включаючи Москву.
- В областях повідомляли про вибухи, пожежі та обмеження роботи аеропортів.
У Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у ніч проти 21 березня. За даними Міноборони ворога, нібито було знищено 283 дрони у різних регіонах.
Водночас у низці областей повідомляють про вибухи, пожежі та обмеження роботи аеропортів. Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про атаки у різних регіонах Росії?
У Росії заявили про масовану атаку безпілотників у ніч проти 21 березня. За даними російського Міноборони, із 23:00 до 7:00 сили ППО нібито перехопили та знищили 283 дрони літакового типу. Йдеться про атаки одразу на кілька регіонів, зокрема центральну частину країни та Поволжя.
Ростовська область зазнала однієї з наймасштабніших атак – за заявами місцевої влади, там нібито відбили близько 90 безпілотників. Йдеться про удари по Чертковському, Міллеровському, Тарасівському, Боковському, Мілютинському, Шолоховському, Кашарському, Красносулинському та Каменському районах.
У Калузькій області повідомили про знищення 24 дронів у низці районів, зокрема Барятинському, Боровському, Дзержинському, Жуковському, Кіровському, Малоярославецькому, Мещовському, Мосальському, Сухиницькому та Юхновському округах, а також поблизу Калуги та Обнінська.
Смоленська область, за заявами влади, зазнала атаки щонайменше 20 безпілотників, які нібито були збиті силами ППО.
У Рязанській області також повідомили про збиття одного дрона. У Воронезькій області заявили про знищення семи безпілотників у чотирьох районах.
У Самарській області місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у Тольятті – за їхніми словами, пролунало від 6 до 8 потужних звуків, а після цього виникла пожежа в одному з районів міста.
На підльоті до Москви збито вже 50 ворожих БПЛА. Також атаки фіксувалися у Брянській, Курській, Бєлгородській, Волгоградській, Тульській, Саратовській областях, Татарстані, тимчасово окупованому Криму.
Якими були наслідки?
У більшості регіонів російська влада заявляє про відсутність постраждалих і значних руйнувань, однак ці дані потребують незалежного підтвердження.
Водночас у Саратові повідомляють про пошкодження житлових будинків – у кількох із них вибито вікна. За попередніми даними, двоє людей звернулися по медичну допомогу.
У Самарській області після вибухів зафіксували пожежу, однак офіційної інформації про наслідки поки що немає.
Через загрозу атак у низці аеропортів запроваджували обмеження. Зокрема, тимчасово обмежували роботу аеропорту Шереметьєво, а також вводили й скасовували обмеження в Самарі, Ульяновську та Чебоксарах.
Наразі незалежного підтвердження більшості заяв про масштаби атак немає, а повна картина наслідків ще уточнюється.
Обстріл Росії: останні новини
У ніч на 15 березня в Росії, зокрема в Тихорєцьку, Саранську, Волгограді та Бєлгороді, пролунали вибухи через атаки дронами та ракетами. На Бєлгородщині виникли перебої з електроенергією, водопостачанням і теплом після масованого ракетного обстрілу, за словами губернатора області.
Українські дрони здійснили атаку на хімічний завод "Азот" у Невинномиську 19 березня. Це підприємство є важливим для російської армії, оскільки виготовляє речовини для артилерійських снарядів.