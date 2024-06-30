Росія обстріляла Селидове на Донеччині: серйозно пошкоджено шахту – моторошне фото

Росія продовжує цинічні атаки по Україні. Одним із останніх став обстріл 29 червня по місті Селидове на Донеччині.

Атака була здійснена пізно ввечері. Росіяни у цьому прифронтовому місті поцілили по шахті.

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Пошкоджено виробничі приміщення

Вибух у Селидовому пролунав приблизно о 22:25.

У міській раді повідомили, що унаслідок російського обстрілу пошкоджено виробничі приміщення шахти. На жаль, деякі із них повністю зруйновані.

Про постраждалих від атаки наразі не повідомляється.

Додамо, що місто Селидове постійно знаходиться під російськими обстрілами, адже розташоване воно недалеко від лінії фронті та на найактивнішому його напрямку – Покровському.

Так, на світанку 26 червня російська армія скинула на місто авіабомбу ФАБ-500. Через це значні пошкодження отримали будинки та адміністративні будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих чи загиблих.

Жахливі наслідки російської атаки по шахті у Селидовому / Фото Селидівської міської ради