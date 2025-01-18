Один згорів живцем в авто, інший був на вході в метро: що відомо про загибель людей у Києві

Вранці 18 січня Росія атакувала Київ. Внаслідок удару по Шевченківському районі столиці загинуло 3 людей.

Окрім цього, через атаку на Київ пошкоджено вхід на станцію метро Лук'янівська, McDonald's, інші будівлі та автівки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Які наслідки атаки по Шевченківському районі столиці

Один із загиблих у Шевченківському районі згорів живцем у машині. Інший чоловік загинув за кілька метрів до входу в метро. За даними видання, в першу годину після вибухів тіла загиблих лежали просто неба.

Наразі на вулицях через пошкодження магістрального газопроводу багато води. Біля станції метро продовжуються слідчі дії та ліквідація наслідків атаки.

Наслідки російської атаки по Шевченківському району Києва / Фото Сергія Окунєва / NV

Рятувальник ДСНС у коментарі "Новинам.LIVE" повідомив, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено бізнес-центр та близько 10 автівок. Ще 3 автівки згоріло. Наразі рятувальникам вдалося ліквідувати усі загоряння.

Там додають, що двоє загиблих перебували в автомобілі, ще один загиблий на момент обстрілу був на пішохідній зоні. Окрім цього, двоє людей звернулися за медичною допомогою. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків російської атаки по Шевченківському районі столиці.

Що відомо про атаку на Київ

Вранці 18 січня Росія завдала удару по українській столиці. Загалом у Києві внаслідок атаки загинуло 4 людей, щонайменше 3 постраждало. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що один із загиблих є охоронцем закладу харчування, ще троє людей загинули в мікроавтобусі на вулиці в одному з мікрорайонів Києва.

Попередньо відомо, що ворог вдарив по місту балістикою. Зокрема, пошкоджено станцію метро Лук'янівська. За словами мера міста Віталія Кличка, її наразі закривають, а поїзди прямуватимуть без зупинки на станції. Окрім цього, також пошкоджено трубопровід водопостачання. Внаслідок цього у деяких районах Києва немає води.

Падіння уламків зафіксовано у трьох районах столиці. До ліквідації наслідків атаки залучено 84 рятувальників.