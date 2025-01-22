Частково зруйнований верхній поверх: рятувальники показали наслідки удару по Сумах

Увечері 21 січня росіяни вдарили безпілотником по житловому сектору Сум. Рятувальники розповіли, які руйнування спричинила атака.

Зокрема, внаслідок удару БпЛА по Сумах пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Сумщини.

Дивіться також Пожежі, постраждалі та пошкоджені будинки: наслідки удару "Шахедами" по Миколаєву

Які руйнування в Сумах спричинила атака БпЛА

У ДСНС кажуть, що внаслідок російської атаки частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку. Там виникла пожежа. Рятувальникам вдалося погасити загоряння та обстежити територію по якій було завдано удар.

Наслідки російської атаки по Сумах / Фото ДСНС Сумщини

Окрім цього, 3 людей отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Однак, після надання медичної допомоги, вони відмовилися від госпіталізації.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки по Сумах: відео ДСНС Сумщини

Зазначимо, що про вибухи в Сумах 21 січня стало відомо о 21:29. Декілька хвилин перед цим, а саме о 21:25, у Повітряних Силах повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб, а буквально хвилину перед тим – про рух ворожого ударного БпЛА у напрямку міста.

Водночас у Нацполіції повідомили, що внаслідок атаки загалом на Сумщині є 5 поранених, однією з них є п'ятирічна дитина. Там також додають, що пошкоджень зазнали 25 приватних будинків та приміщення підприємства.

Голова Роменської РВА Валентина Назаренко також підтвердила, що внаслідок російської атаки безпілотниками на Сумщині є влучання по цивільній інфраструктурі району.