Росія вгатила по Сумах з авіації: серед поранених – діти
- Російська армія завдала авіаудару по Сумах, зруйновано 2 житлові будинки, пошкоджено ще 10, а також знищено цивільний автомобіль.
- Поранено троє людей, серед них двоє дітей. Слідчі та вибухотехніки документують наслідки атаки для розслідування воєнних злочинів.
Російська армія під ранок 21 лютого завдала авіаудару по Сумах. Унаслідок цього у місті постраждали люди.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Які наслідки атаки по Сумах 21 лютого?
У поліції розповіли, що авіаційний удар по Сумах ворог завдав близько 04:00. Під атакою опинився один із приватних секторів міста Суми.
Внаслідок вибуху повністю зруйновано 2 житлові будинки, ще щонайменше 10 сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу.
За наявною інформацією, поранень зазнали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 70-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу. Потерпілим надається необхідна медична допомога,
– наголосили правоохоронці.
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров додав, що росіяни вгатили по місту керованою авіаційною бомбою, через що постраждав Ковпаківський район міста.
Водночас, за інформацією посадовця, медики госпіталізували 87-річну постраждалу.
Наслідки російської атаки по Сумах 21 лютого / Фото Нацполіції та Сумської ОВА
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки, фіксують пошкодження та збирають доказову базу для подальшого розслідування щодо воєнних злочинів країни-агресорки.
Які ще міста України ворог обстріляв нещодавно?
В Одесі вночі 21 лютого пролунали вибухи через атаку російськими безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджено 4 житлові будинки та інфраструктуру.
Увечері 20 лютого на Запоріжжі пролунали вибухи через атаку російських дронів, працювала ППО. Згодом голова ОВА Іван Федоров повідомив, що пошкоджені та горять автівки, також вибито вікна у багатоповерхівках.
Загалом у ніч на 20 лютого російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою та 128 ударними безпілотниками, з яких 80 були "Шахедами". Українські Сили оборони збили або подавили 107 ворожих дронів.