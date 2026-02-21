Укр Рус
Росія вгатила по Сумах з авіації: серед поранених – діти
21 лютого, 08:57
Росія вгатила по Сумах з авіації: серед поранених – діти

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія завдала авіаудару по Сумах, зруйновано 2 житлові будинки, пошкоджено ще 10, а також знищено цивільний автомобіль.
  • Поранено троє людей, серед них двоє дітей. Слідчі та вибухотехніки документують наслідки атаки для розслідування воєнних злочинів.

Російська армія під ранок 21 лютого завдала авіаудару по Сумах. Унаслідок цього у місті постраждали люди.

Про це повідомляє Національна поліція України.

До теми Росія продовжує терор "Шахедами": для яких областей є загроза 

Які наслідки атаки по Сумах 21 лютого?

У поліції розповіли, що авіаційний удар по Сумах ворог завдав близько 04:00. Під атакою опинився один із приватних секторів міста Суми. 

Внаслідок вибуху повністю зруйновано 2 житлові будинки, ще щонайменше 10 сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу. 

За наявною інформацією, поранень зазнали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 70-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу. Потерпілим надається необхідна медична допомога, 
– наголосили правоохоронці.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров додав, що росіяни вгатили по місту керованою авіаційною бомбою, через що постраждав Ковпаківський район міста.

Водночас, за інформацією посадовця, медики госпіталізували 87-річну постраждалу.

Наслідки російської атаки по Сумах 21 лютого / Фото Нацполіції та Сумської ОВА

 

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки, фіксують пошкодження та збирають доказову базу для подальшого розслідування щодо воєнних злочинів країни-агресорки.

Які ще міста України ворог обстріляв нещодавно?

  • В Одесі вночі 21 лютого пролунали вибухи через атаку російськими безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджено 4 житлові будинки та інфраструктуру.

  • Увечері 20 лютого на Запоріжжі пролунали вибухи через атаку російських дронів, працювала ППО. Згодом голова ОВА Іван Федоров повідомив, що пошкоджені та горять автівки, також вибито вікна у багатоповерхівках.

  • Загалом у ніч на 20 лютого російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою та 128 ударними безпілотниками, з яких 80 були "Шахедами". Українські Сили оборони збили або подавили 107 ворожих дронів.