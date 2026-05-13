"Шахеди" атакують курортну Сваляву, що на Закарпатті: у місті лунають вибухи

Росіяни вкотре атакували територію України безпілотниками. Ворог завдав удару "Шахедом" по Сваляві.

Про атаку та наслідки російської атаки повідомив журналіст Віталій Глагола.

Що відомо про ворожу атаку по Сваляві?

Росія 13 травня атакувала Україну БпЛА. У Сваляві зафіксували влучання ворожого безпілотника типу "Шахед".

Наслідки удару дрона по Сваляві / Скриншоти

За інформацією Віталія Глаголи, дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці виникла масштабна пожежа.

Усі інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється. Також ворожий дрон пролітав над територією Міжгірщини.

Також у Закарпатській ОВА повідомили, що у повітряному просторі досі летять ворожі БпЛА, а мешканців просять перебувати в укриттях.

Станом на 16:40 ще три повітряні цілі зафіксовані у межах Закарпаття.

Важливо! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що головна мета ранкової атаки противника – завдати ударів по критичній інфраструктурі України. Він наголосив, що ворог розраховує на те, що за "світовий" день, як зауважив він, сили ППО виснажаться фізично, ментально і матеріально. Будуть відстріляні всі засоби для збиття дронів, перехоплювачі БпЛА. Він зазначив, що вночі може відбутися нова комбінована атака із застосуванням ракет, а росіяни, ймовірно, розраховують на значно більшу ефективність таких ударів.

Які наслідки російської атаки 13 травня?

Російські війська здійснюють масовану атаку БпЛА на західні регіони України, зокрема на Львівщину. Сили ППО активно працюють і жителів закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях.

На Київщині зафіксували перші наслідки обстрілу – загорівся житловий будинок. Росія здійснює масовані атаки дронами по Україні, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

У Хмельницькому під час атаки дронів постраждало троє людей, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Атака пошкодила цивільну інфраструктуру, зокрема вибило вікна в житлових будинках.