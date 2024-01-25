Удар по НПЗ у Туапсе: що відомо про руйнівні наслідки атаки

У ніч проти 25 січня у Росії було тривожно. На енергетичному об'єкті в Туапсе внаслідок атаки БпЛА виникла масштабна пожежа. Наразі відомо про нові деталі, так би мовити "неприємного" інциденту.

Уражений морський термінал належить Туапсинському нафтопереробному заводу, який є єдиним НПЗ на березі Чорного моря. Саме через порт росіяни вивозять нафту на експорт, отримуючи гроші, щоб і надалі воювати проти України.

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Оприлюднено нові деталі пожежі в Туапсе

Відомо, що морський термінал в Туапсе атакував один безпілотник, після чого на місці розпочалася пожежа. Пошкоджено нафтопереробну установку, в якій на момент атаки знаходилося близько 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту.

За даними росіян, перший дрон був помічений у небі о 23:17. Протягом наступної години з'явилися й інші. Окупанти звернулися до своєї улюбленої методички та знову почали відразу звинувачувати у всьому Україну. За інформацією росЗМІ, НПЗ "Роснєфті" нібито був атакований трьома українськими БпЛА "Бобер".

Росіяни запевнили, що внаслідок атаки на цей об'єкт начебто ніхто не постраждав. Водночас за інформацією російських ЗМІ, з території ураженого підприємства було евакуйовано 38 співробітників.

У російському Туапсе дрон атакував морський термінал: дивіться відео

Офіційно місцева влада так і не назвала причину пожежі на НПЗ. Як зазначив голова Туапсинського району Сергій Бойко, на об'єкті спалахнула вакуумна установка. Площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Наразі загоряння начебто ліквідовано.

На морському терміналі в Туапсе внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа: дивіться відео

Також є інформація, що в аеропорту Сочі вводили план "Килим". Попередньо, причиною була загроза атаки дронів. Після цього кілька рейсів було перенаправлено до Мінеральних Вод.

У Туапсе палав морський термінал: дивіться відео

Окупанти, як завжди, похвалилися "успішною" роботою своєї "пе-ве-о". Вони запевнили, що усі цілі було збито, два з яких упали в море, а уламки третього - на територію заводу. Відомо, що загоряння охопило територію щонайменше 200 квадратних метрів.

Пожежа на НПЗ в Туапсе: основне про об'єкт