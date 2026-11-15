БпЛА атакують Україну, під ударом навчальний заклад у Харкові: де існує загроза обстрілу
Російські війська знову запускають по Україні різні повітряні цілі, зокрема ударні безпілотники. Через загрозу атаки у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про загрозу для окремих населених пунктів та рух дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Куди летять ворожі цілі?
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю Реактивний БпЛА на Черкащині, курс Золотоноша Реактивний БпЛА на Старокостянтинів Реактивні БпЛА на Черкащині, курс Звенигородка/Шпола КАБи на Запоріжжя Вінниччина: реактивний БпЛА курс на Вапнярку Реактивний БпЛА з Брянської області, Росії – на Чернігівщину. Кіровоградщина: Реактивні БпЛА курсом на Новомиргород. Реактивні БпЛА на сході Чернігівщини (Срібне/Талалаївка), курс південний Кіровоградщина: реактивний БпЛА повз Знам'янку, курс північно-західний Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Коростень Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп. Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Піщанку. Кіровоградщина: Реактивні БпЛА курсом на Інгулецьке. БпЛА на Харківщині, курс Балаклія Вінниччина: Реактивний БпЛА повз Козятин, курс західний Упродовж дня російська армія атакувала Сумську громаду керованими авіабомбами та FPV-дронами на оптоволокні, повідомив керівник ОВА Сергій Кривошеєнко. Унаслідок двох ударів FPV-дронів у Сумах та ще одного в Стецьківському старостаті постраждали двоє людей. Крім того, російська КАБ пошкодила приватний будинок у Стецьківці. Ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнали ще кілька приватних осель: понівечені стіни, покрівлі та вікна. Наслідки атаки ліквідують відповідні служби. Реактивні БпЛА на Жовті Води на Дніпропетровщині. Реактивний БпЛА на Одещині, курс на Подільськ. Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Овруч Вінниччина: Реактивний БпЛА в напрямку Погребище. Реактивний БпЛА з Київщини в напрямку Вінниччини. Реактивний БпЛА на Старокостянтинів зі сходу на Хмельниччині. Черкащина: Реактивний БпЛА курсом на Жашків Реактивний БпЛА на Дніпро зі сходу. Вінниччина: Реактивний БпЛА на півночі області, курс західний. Російський БпЛА типу "Молнія" вдарив по Шевченківському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Ворог влучив по будівлі дитячого навчального закладу. Реактивний БпЛА на Синельникове (Дніпропетровщина). Вінниччина: Реактивний БпЛА в напрямку Козятина. Реактивний БпЛА з Чернігівщини - на Полтавщину, курсом на Пирятин
Атаки на Сумську громаду
Ворог вдарив по Харкову
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю
Реактивний БпЛА на Черкащині, курс Золотоноша
Реактивний БпЛА на Старокостянтинів
Реактивні БпЛА на Черкащині, курс Звенигородка/Шпола
КАБи на Запоріжжя
Вінниччина: реактивний БпЛА курс на Вапнярку
Реактивний БпЛА з Брянської області, Росії – на Чернігівщину.
Кіровоградщина: Реактивні БпЛА курсом на Новомиргород.
Реактивні БпЛА на сході Чернігівщини (Срібне/Талалаївка), курс південний
Кіровоградщина: реактивний БпЛА повз Знам'янку, курс північно-західний
Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Коростень
Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп.
Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Піщанку.
Кіровоградщина: Реактивні БпЛА курсом на Інгулецьке.
БпЛА на Харківщині, курс Балаклія
Вінниччина: Реактивний БпЛА повз Козятин, курс західний
Упродовж дня російська армія атакувала Сумську громаду керованими авіабомбами та FPV-дронами на оптоволокні, повідомив керівник ОВА Сергій Кривошеєнко.
Унаслідок двох ударів FPV-дронів у Сумах та ще одного в Стецьківському старостаті постраждали двоє людей.
Крім того, російська КАБ пошкодила приватний будинок у Стецьківці. Ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнали ще кілька приватних осель: понівечені стіни, покрівлі та вікна.
Наслідки атаки ліквідують відповідні служби.
Реактивні БпЛА на Жовті Води на Дніпропетровщині.
Реактивний БпЛА на Одещині, курс на Подільськ.
Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Овруч
Вінниччина: Реактивний БпЛА в напрямку Погребище.
Реактивний БпЛА з Київщини в напрямку Вінниччини.
Реактивний БпЛА на Старокостянтинів зі сходу на Хмельниччині.
Черкащина: Реактивний БпЛА курсом на Жашків
Реактивний БпЛА на Дніпро зі сходу.
Вінниччина: Реактивний БпЛА на півночі області, курс західний.
Російський БпЛА типу "Молнія" вдарив по Шевченківському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Ворог влучив по будівлі дитячого навчального закладу.
Реактивний БпЛА на Синельникове (Дніпропетровщина).
Вінниччина: Реактивний БпЛА в напрямку Козятина.
Реактивний БпЛА з Чернігівщини - на Полтавщину, курсом на Пирятин