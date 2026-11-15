Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України БпЛА атакують Україну, під ударом навчальний заклад у Харкові: де існує загроза обстрілу
15 листопада, 21:52
13

БпЛА атакують Україну, під ударом навчальний заклад у Харкові: де існує загроза обстрілу

Дарія Черниш

Російські війська знову запускають по Україні різні повітряні цілі, зокрема ударні безпілотники. Через загрозу атаки у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про загрозу для окремих населених пунктів та рух дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Куди летять ворожі цілі?

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

 

22:26, 15 листопада

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю

22:23, 15 листопада

Реактивний БпЛА на Черкащині, курс Золотоноша

22:20, 15 листопада

Реактивний БпЛА на Старокостянтинів

22:18, 15 листопада

Реактивні БпЛА на Черкащині, курс Звенигородка/Шпола

22:16, 15 листопада

КАБи на Запоріжжя

22:14, 15 листопада

Вінниччина: реактивний БпЛА курс на Вапнярку

22:11, 15 листопада

Реактивний БпЛА з Брянської області, Росії – на Чернігівщину.

22:11, 15 листопада

Кіровоградщина: Реактивні БпЛА курсом на Новомиргород.

22:10, 15 листопада

Реактивні БпЛА на сході Чернігівщини (Срібне/Талалаївка), курс південний

22:07, 15 листопада

Кіровоградщина: реактивний БпЛА повз Знам'янку, курс північно-західний

22:06, 15 листопада

Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Коростень

22:05, 15 листопада

Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп.

22:04, 15 листопада

Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Піщанку.

22:00, 15 листопада

Кіровоградщина: Реактивні БпЛА курсом на Інгулецьке.

21:58, 15 листопада

БпЛА на Харківщині, курс Балаклія

21:57, 15 листопада

Вінниччина: Реактивний БпЛА повз Козятин, курс західний

21:55, 15 листопада

Атаки на Сумську громаду

Упродовж дня російська армія атакувала Сумську громаду керованими авіабомбами та FPV-дронами на оптоволокні, повідомив керівник ОВА Сергій Кривошеєнко.

Унаслідок двох ударів FPV-дронів у Сумах та ще одного в Стецьківському старостаті постраждали двоє людей.

  • До лікарні доправили 22-річного чоловіка, який дістав численні поранення через влучання дрона в припарковану автівку у Ковпаківському районі міста.
  • Також через удар поблизу приватного будинку в Стецьківському старостаті 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Крім того, російська КАБ пошкодила приватний будинок у Стецьківці. Ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнали ще кілька приватних осель: понівечені стіни, покрівлі та вікна.

Наслідки атаки ліквідують відповідні служби.

21:52, 15 листопада

Реактивні БпЛА на Жовті Води на Дніпропетровщині.

21:51, 15 листопада

Реактивний БпЛА на Одещині, курс на Подільськ.

21:51, 15 листопада

Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Овруч

21:48, 15 листопада

Вінниччина: Реактивний БпЛА в напрямку Погребище.

21:46, 15 листопада

Реактивний БпЛА з Київщини в напрямку Вінниччини.

21:44, 15 листопада

Реактивний БпЛА на Старокостянтинів зі сходу на Хмельниччині.

21:40, 15 листопада

Черкащина: Реактивний БпЛА курсом на Жашків

21:39, 15 листопада

Реактивний БпЛА на Дніпро зі сходу.

21:35, 15 листопада

Вінниччина: Реактивний БпЛА на півночі області, курс західний.

21:35, 15 листопада

Ворог вдарив по Харкову

Російський БпЛА типу "Молнія" вдарив по Шевченківському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Ворог влучив по будівлі дитячого навчального закладу.

21:34, 15 листопада

Реактивний БпЛА на Синельникове (Дніпропетровщина).

21:27, 15 листопада

Вінниччина: Реактивний БпЛА в напрямку Козятина.

13:15, 15 листопада

Реактивний БпЛА з Чернігівщини - на Полтавщину, курсом на Пирятин

Пов'язані теми:

Новини України
Війна Росії з Україною Атака дронами-камікадзе