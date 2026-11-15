БпЛА атакують Україну, під ударом навчальний заклад у Харкові: де існує загроза обстрілу

Російські війська знову запускають по Україні різні повітряні цілі, зокрема ударні безпілотники. Через загрозу атаки у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про загрозу для окремих населених пунктів та рух дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Куди летять ворожі цілі?

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту