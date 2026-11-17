Росія завдає комбінованого удару по Україні, запустивши балістику та ударні безпілотники. Через загрозу обстрілу у низці регіонів було оголошено тривогу та лунали вибухи.

Про загрозу для окремих населених пунктів та рух повітряних цілей ворога пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Куди летять дрони та ракети?

Повітряна тривога у низці областей України: дивіться карту