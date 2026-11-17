Росія атакує балістикою та дронами, під ударами, зокрема, Київ: де існує загроза
Росія завдає комбінованого удару по Україні, запустивши балістику та ударні безпілотники. Через загрозу обстрілу у низці регіонів було оголошено тривогу та лунали вибухи.
Про загрозу для окремих населених пунктів та рух повітряних цілей ворога пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Куди летять дрони та ракети?
Повітряна тривога у низці областей України: дивіться карту
Відбій загрози застосування балістичного озброєння Київщина: ударні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід. Черкащина. Росія вдарила по Смілі балістикою. Наслідки для інфраструктури уточнюють. Попередньо, троє людей травмовані. Київ. Унаслідок атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. У деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням. Харків. Ворог завдав кількох ракетних ударів по Холодногірському району. Наслідки уточнюють. Запоріжжя: реактивний БпЛА курсом на місто Харківщина: реактивний БпЛА повз Барвінкове в західному напрямку Чернігівщина: нові групи ударних БпЛА повз Городню у напрямку Чернігова, та у напрямку Київщини Швидкісні цілі на Харків. Вибухи. Балістичні ракети на Черкаси Реактивний БпЛА на Хмельницький з північного сходу. Харківщина: БпЛА курсом на Чугуїв. Чернігівщина: ударні БпЛА повз Городню у напрямку Чернігова Реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північно-західний Реактивний БпЛА в районі Бару (Вінниччина) західним курсом на Хмельниччину Балістичні ракети на Дніпро Продовжують рух на Дніпро Ще балістичні ракети на Запоріжжя Ще балістичні ракети курсом на Київ
Відбій загрози застосування балістичного озброєння
Київщина: ударні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
Черкащина. Росія вдарила по Смілі балістикою. Наслідки для інфраструктури уточнюють. Попередньо, троє людей травмовані.
Київ. Унаслідок атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. У деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням.
Харків. Ворог завдав кількох ракетних ударів по Холодногірському району. Наслідки уточнюють.
Запоріжжя: реактивний БпЛА курсом на місто
Харківщина: реактивний БпЛА повз Барвінкове в західному напрямку
Чернігівщина: нові групи ударних БпЛА повз Городню у напрямку Чернігова, та у напрямку Київщини
Швидкісні цілі на Харків. Вибухи.
Балістичні ракети на Черкаси
Реактивний БпЛА на Хмельницький з північного сходу.
Харківщина: БпЛА курсом на Чугуїв.
Чернігівщина: ударні БпЛА повз Городню у напрямку Чернігова
Реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північно-західний
Реактивний БпЛА в районі Бару (Вінниччина) західним курсом на Хмельниччину
Балістичні ракети на Дніпро
Продовжують рух на Дніпро
Ще балістичні ракети на Запоріжжя
Ще балістичні ракети курсом на Київ