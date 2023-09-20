Відбувається збільшення застосування "Шахедів" ворогом, – Ігнат про чергову атаку ворога

Росіяни почали дуже активно застосовувати дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Тепер ворог атакує безпілотниками фактично щоночі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону теж зауважив, що спостерігається збільшення інтенсивності використання БпЛА ворогом. Про це пише 24 Канал.

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Чому зросла кількість атак "Шахедами"

Юрій Ігнат сказав, що кількість атак "Шахедами" по Україні надалі лиш зростатиме, тому що вони мають можливість їх отримувати й навіть виготовляти на своїх підприємствах.

Він зазначив, що щоночі росіяни використовують дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема нині, 20 вересня, ворог завдав удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Ворог продовжує завдавати ударів, зокрема по критичній інфраструктурі. На жаль, 17 лише збито, але з тої кількості що летіла це теж високий показник. Сьогодні працюють всі сили Оборони для того, щоб збільшити свої спроможності саме проти ударних БпЛА ворога,

– сказав Юрій Ігнат.

Що відомо про нічну атаку 20 вересня