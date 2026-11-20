Російська армія продовжує запускати по Україні різні повітряні цілі. Через загрозу атаки у низці регіонів лунає повітряна тривога.

Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу для окремих населених пунктів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де існує загроза атаки?

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту