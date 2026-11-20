Росія без упину атакує Україну, загроза дісталась Заходу: куди летять ворожі дрони
Російська армія продовжує запускати по Україні різні повітряні цілі. Через загрозу атаки у низці регіонів лунає повітряна тривога.
Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу для окремих населених пунктів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де існує загроза атаки?
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
Київщина: Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід. Чернігівщина: Реактивний БпЛА курсом на Прилуки. Чернігівщина: нові реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину. Швидкісна ціль через Ізюм (Харківщина)! Сумщина: Реактивний БпЛА курсом на Конотоп. Рівненщина: ще один реактивний БпЛА курсом на Сарни. Ще група реактивних БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня. Рівненщина: Реактивний БпЛА курсом на Сарни. Реактивний БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня. Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Овруч. Російський БпЛА вдарив по передмістю Харкова, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Зокрема, поранення отримали 12-річний та 14-річний хлопчики. Медики надають допомогу усім травмованим. За попередніми даними ОВА, від прильоту сталось загоряння на верхніх поверхах житлової п'ятиповерхівки Полтавщина: реактивний БпЛА на Кременчук зі сходу. Реактивний БпЛА над Київським водосховищем, курс на Гостомель/Вишгород
Ворог вдарив по Харкову
Київщина: Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
Чернігівщина: Реактивний БпЛА курсом на Прилуки.
Чернігівщина: нові реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.
Швидкісна ціль через Ізюм (Харківщина)!
Сумщина: Реактивний БпЛА курсом на Конотоп.
Рівненщина: ще один реактивний БпЛА курсом на Сарни.
Ще група реактивних БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
Рівненщина: Реактивний БпЛА курсом на Сарни.
Реактивний БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Овруч.
Російський БпЛА вдарив по передмістю Харкова, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Зокрема, поранення отримали 12-річний та 14-річний хлопчики. Медики надають допомогу усім травмованим.
За попередніми даними ОВА, від прильоту сталось загоряння на верхніх поверхах житлової п'ятиповерхівки
Полтавщина: реактивний БпЛА на Кременчук зі сходу.
Реактивний БпЛА над Київським водосховищем, курс на Гостомель/Вишгород