Основний напрямок удару – Київ: у ПС розкрили, скільки ракет і дронів вночі випустили окупанти

У ніч проти 22 жовтня Росія атакувала Україну ракетами та 210 ударними безпілотниками. Основний удар припав на Київ. Сили протиповітряної оборони вже знешкодили 181 дрон.

Ворог розпочав повітряний напад увечері 21 жовтня, випустивши ракети різних типів разом із великою кількістю безпілотників. Про це повідомили у телеграмі Повітряних Сил ЗСУ. Станом на ранок бойова робота триває, адже в небі над Україною досі перебувають ворожі апарати.

Звідки запускали цілі та що відомо про влучання?

Для обстрілу окупанти застосували ракети "Іскандер-М", С-400, "Циркон" та "Онікс", які запускали з районів Курської, Брянської та Ростовської областей Росії.

Крім того, противник запустив 210 ударних безпілотників, серед яких 110 одиниць становили реактивні "Шахеди", а решту – дрони типів "Гербера", "Італмас" та імітатори "Пародія".

Пуски здійснювали з Міллерового, Орла, Курська, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, а також із захопленого Криму й окупованого Донецька.

Відбивали повітряну атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем.

Оборонцям неба вдалося збити та придушити 181 дрон, зокрема 87 реактивних безпілотників. Водночас військові зафіксували влучання засобів нападу на 32 локаціях, а уламки збитих цілей упали на 8 ділянках.

Зокрема, наслідки обстрілу фіксували в кількох районах Києва. Знову пошкоджень зазнав Південний міст. На жаль, одна людина загинула через російський терор. Відомо також, що серед 22 постраждалих є діти.



Збиті дрони / ПС

У ніч проти 19 жовтня російські війська також завдали масованого комбінованого удару, тоді сили ППО збили та придушили 247 цілей.