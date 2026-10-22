"Шахеди" без упину атакують Україну: де зараз є загроза обстрілу
Російські війська продовжують завдавати ударів по Україні. Ворог запустив нові групи ударних безпілотників та інші повітряні цілі у напрямку різних регіонів.
Про рух ворожих дронів та загрозу для окремих населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де зараз небезпека?
У разі оголошення повітряної тривоги у вашій області варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози!
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
Полтава: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня Житомирщина: реактивний БпЛА на півночі, курс західний Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину Реактивні БпЛА повз Чернігів курсом на Київщину Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Вапнярки Житомир: реактивний БпЛА в напрямку міста Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Тростянця Житомир: реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі КАБи на Донеччині та Дніпропетровщині
Полтава: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня
Житомирщина: реактивний БпЛА на півночі, курс західний
Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину
Реактивні БпЛА повз Чернігів курсом на Київщину
Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Вапнярки
Житомир: реактивний БпЛА в напрямку міста
Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Тростянця
Житомир: реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі
КАБи на Донеччині та Дніпропетровщині