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24 Канал Новини України "Шахеди" без упину атакують Україну: де зараз є загроза обстрілу
22 жовтня, 21:54
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"Шахеди" без упину атакують Україну: де зараз є загроза обстрілу

Дарія Черниш

Російські війська продовжують завдавати ударів по Україні. Ворог запустив нові групи ударних безпілотників та інші повітряні цілі у напрямку різних регіонів.

Про рух ворожих дронів та загрозу для окремих населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз небезпека?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашій області варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози!

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

 

21:55, 22 жовтня

Полтава: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня

21:40, 22 жовтня

Житомирщина: реактивний БпЛА на півночі, курс західний

21:39, 22 жовтня

Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину

21:37, 22 жовтня

Реактивні БпЛА повз Чернігів курсом на Київщину

21:36, 22 жовтня

Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Вапнярки

21:32, 22 жовтня

Житомир: реактивний БпЛА в напрямку міста

21:30, 22 жовтня

Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Тростянця

21:20, 22 жовтня

Житомир: реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі

21:17, 22 жовтня

КАБи на Донеччині та Дніпропетровщині

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