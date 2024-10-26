Росія атакувала Київ "Шахедами", по Дніпру вдарила ракетами: що відомо про нічний обстріл

Росія продовжує атакувати мирні українські міста з повітря. Зокрема, ввечері 25 та зранку 26 жовтня агресорка запустила по нашій державі ударні дрони типу "Шахед".

Під ударом опинився Київ, область, Житомирщина та інші регіони України. Детальніше про нічну атаку – у тексті 24 Каналу.

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У Києві влучання у багатоповерхівку

Ввечері 25 жовтня стало відомо про влучання дрона у багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці. Там зайнялась пожежа на верхніх поверхах.

На жаль, внаслідок атаки загинула дівчинка 2009 року народження. Також 6 людей зазнали поранень. Квартира, куди залетів "Шахед", вигоріла вщент. У КМВА розповіли, що під час цієї атаки знешкодили близько десятка дронів над Києвом.

Вибухи лунали на Київщині

Ще ввечері 25 жовтня повідомляли про роботу ППО над Київською областю. Пізніше розповіли про наслідки ворожої атаки.

Зокрема, в Ірпені через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостела. Пожежники змогли ліквідувати займання.

У Бориспільському районі пошкодили приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Внаслідок атаки постраждала дитина 2011 року народження. Також там відомо про жертву. Вона померла у лікарні.

На Обухівщині вогнеборці ліквідували загоряння крівлі житлового будинку.

Наслідки атаки на Житомирщині

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що під час ворожої атаки на Житомирщині уламками ударного дрона типу "Шахед" пошкоджено господарську будівлю. Там зайнялась пожежа.

Він уточнив, що, на щастя, силами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

На Хмельниччині також було гучно

Внаслідок російської атаки на Хмельниччину є пошкодження електромереж. Також зазначили, що оперативні перемикання та аварійно-відновлювальні роботи будуть здійснюватися після відбою тривоги.

Під час атаки над Хмельницькою областю вдалося збити 8 ударних БпЛА.

Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Пізно ввечері 25 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Окупанти атакували місто балістикою. Було пряме влучання у житловий будинок.

Про це заявив міський голова Борис Філатов у телеграмі. Росіяни вбили 3 людей, зокрема, дитину. Ще 19 – постраждали, з них 4 – дітей.

Як відпрацювала ППО

Уночі ППО збила 44 з 91 російських дронів. Ще 44 з них були локаційно втрачені.

Так, вночі оборонці неба зафіксували у повітряному просторі України 98 засобів повітряного нападу: 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (із території Криму); 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору в Брянської області); 2 ракети невстановленого типу (із Бєлгородської області); 91 ворожий БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел).