За кожну жертву атак мають горіти російські об'єкти ВПК, – Буданов звернувся до партнерів

Росія 29 жовтня завдала ударів по кількох містах України. В Офісі Президента заявили, що за кожну жертву мають горіти об'єкти російського військово-промислового комплексу, а зупинити терор здатна сила України та її партнерів.

Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив у телеграм-каналі.

Заклик до партнерів

Російські атаки показують справжнє небажання Москви шукати шляхи до завершення війни. За словами Буданова, саме терор цивільного населення є реальними "аргументами" російської сторони на переговорах.

Очільник ОП наголосив, що припинити щоденні вбивства в центрі Європи від бомб, дронів та ракет допоможе відповідь силою України та її партнерів.

За кожну жертву в Україні мають горіти російські об'єкти ВПК, знищуватися сама спроможність Москви здійснювати агресію,

– підкреслив Буданов.

Він закликав партнерів гідно відповісти на російський терор. Те, що здатне наблизити мир, за словами Буданова, – це далекобійна зброя, щоб унеможливити здатність Росії вести війну, та засоби протиповітряної оборони для України.

Наслідки російських атак

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська завдали чергових ударів по цивільній інфраструктурі кількох українських міст. Зокрема, ворог атакував реактивним дроном залізничний вокзал у Дніпрі. Унаслідок цього загинули 13 людей і ще 10 постраждали.

Крім того, окупанти скинули керовану авіабомбу на житлову п'ятиповерхівку в Ізюмі. Унаслідок ворожого удару щонайменше п'ятеро людей дістали поранення. Під завалами продовжують шукати людей.