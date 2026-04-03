Напередодні Великодня Росія посилила удари, а замість тиші – ескалація, – Зеленський
- Росія відхилила пропозицію України про припинення вогню на Великдень, здійснивши масовану атаку дронами та ракетами.
- Президент Зеленський обговорив з Папою Римським Левом XIV переговори, подякував за гуманітарну допомогу та сприяння у поверненні викрадених українських дітей.
Україна запропонувала Росії припинити вогонь на Великдень, проте агресор відповів атакою 3 квітня. Ба більше, росіяни лише посилили удари дронами та ракетами.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після спілкування із Папою Римським Левом XIV.
Чи прийняла Росія пропозицію України?
Володимир Зеленський зазначив, що російська атака 3 квітня триває з ночі. Ворог хвилями запустив по Україні сотні "Шахедів" та десятки ракет. Вони вдарили щонайменше у п'яти областях.
Президент наголосив, що Росія відповіла на пропозицію України про припинення вогню на Великдень масованою атакою.
Фактично росіяни тільки збільшили інтенсивність ударів і замість тиші в небі роблять великодню ескалацію. Це точно не можна ігнорувати,
– додав Зеленський.
Під час тривалого обстрілу Зеленський мав розмову із Папою Римським Левом XIV. Вони обговорили переговори, роботу із США та ситуацію в регіоні Близького Сходу.
Також лідер України подякував Ватикану за гуманітарну допомогу, надану взимку, та підтримку у поверненні викрадених українських дітей. Зеленський додав, що буде радий бачити Папу з апостольським візитом.
Масований удар по Україні: що відомо?
За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія під час атаки запустила по Україні 579 повітряних цілей. Серед них була балістика, крилаті ракети та понад 540 ударних БпЛА. Сили ППО знешкодили 541 ціль.
Зокрема, під російським терором була Київщина. Внаслідок дронової атаки зруйновано ветеринарну клініку. Там загинули близько 20 тварин та постраждала одна людина. У регіоні пошкоджені будинки та є загиблий.
В одному з районів Харкова впали уламки "Шахедів". Внаслідок цього поранені семеро людей, тому числі дитина. Також горіли кілька автівок.