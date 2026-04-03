Напередодні Великодня Росія посилила удари, а замість тиші – ескалація, – Зеленський

Україна запропонувала Росії припинити вогонь на Великдень, проте агресор відповів атакою 3 квітня. Ба більше, росіяни лише посилили удари дронами та ракетами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після спілкування із Папою Римським Левом XIV.

Чи прийняла Росія пропозицію України?

Володимир Зеленський зазначив, що російська атака 3 квітня триває з ночі. Ворог хвилями запустив по Україні сотні "Шахедів" та десятки ракет. Вони вдарили щонайменше у п'яти областях.

Президент наголосив, що Росія відповіла на пропозицію України про припинення вогню на Великдень масованою атакою.

Фактично росіяни тільки збільшили інтенсивність ударів і замість тиші в небі роблять великодню ескалацію. Це точно не можна ігнорувати,

– додав Зеленський.

Під час тривалого обстрілу Зеленський мав розмову із Папою Римським Левом XIV. Вони обговорили переговори, роботу із США та ситуацію в регіоні Близького Сходу.

Також лідер України подякував Ватикану за гуманітарну допомогу, надану взимку, та підтримку у поверненні викрадених українських дітей. Зеленський додав, що буде радий бачити Папу з апостольським візитом.

