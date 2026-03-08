Росія випустила аномальну кількість балістики під масованої атаки 7 березня: яка мета Кремля

Росія вкотре атакувала Україну дронами та ракетами. Під час атаки 7 березня окупанти застосували аномальну кількість балістики.

Під час атаки Росія запустила дві гіперзвукові ракети "Циркон", 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" та 14 крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили в ISW.

Чому Росія запустила стільки балістики?

Російська армія 7 березня завдала ударів по житловій, енергетичній, портовій та залізничній інфраструктурі, внаслідок чого почалися значні перебої зі світло, а в деяких районах Києва зникло опалення.

Під час атаки по Україні росіяни запустили набагато більше балістики ніж зазвичай. В ISW зазначили, що країна намагається скористатися нестачею перехоплювачів Patriot в Україні та затяжним конфліктом на Близькому Сході.

Зазвичай Росія не запускає понад 10 балістичних ракет за одну атаку. В більшості випадків їх лише кілька або й взагалі немає.

Україна значною мірою покладається на системи ППО Patriot виробництва США для перехоплення російської балістики.

В ISW наголосили, що Росія намагається виснажити запаси ракет для Patriot. У Кремлі можуть розраховувати, що через активне використання цих ракет США та іншими країнами на Близькому Сході їх буде складніше поповнити та відправити до Києва.

Що ще відомо про атаки Росії по Україні?