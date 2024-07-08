Росія вбиває наших дітей на очах у світу, – Кондратюк закликала допомогти Україні з ракетами

8 липня 2024, 16:02
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Росія вкотре цинічно завдала удару по Україні. На атаку ворога відреагувала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вона закликала спікерок країн демократичного світу дати належну оцінку діям країни-терориста Росії на тлі масованого удару по нашій країні у понеділок, 8 липня.

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Віцеспікерка Верховної Ради закликала надати Україні ППО та ракети

Жахливий ранок сьогодні для України. Росія – країна-терорист просто вбиває наших дітей на очах в усього світу. Мало того, що вона викрадає, примусово вивозить, депортує українських дітей, вона ще й цілиться в їхнє життя і просто вбиває їх,
– сказала вона у зверненні.

Кондратюк звернулася до всіх спікерок країн демократичного світу, а також до всіх міжнародних організацій з проханням дати належну оцінку діям країни-терориста.

"Росія повинна відповісти за ці злочини, воєнні злочини проти наших дітей", – підкреслила вона.

За її словами, Україні потрібно якомога більше протиповітряної оборони та ракет.

Допоможіть нам із цим, не стійте осторонь нашої трагедії. Життя наших дітей – понад усе для нас,
– наголосила Олена Кондратюк.

Автор: Ірина Марціяш