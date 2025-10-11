В ніч проти 11 жовтня ворожі сили знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запустила десятки ударних БпЛА типу "Шахед".

Що відомо про атаку на Україну?

Уночі 11 жовтня російські війська атакували 78 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. Окупанти запускали свої засоби повітряного нападу із напрямків:

Орел,

Міллерово,

Курськ,

Чауда – ТОТ Криму.

За даними Повітряних сил, понад 40 із запущених ворогом цілей – "Шахеди". Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 9 годину ранку, силами ППО збито або придушено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях,

– ідеться в повідомленні.

Станом на 9 годину ранку ворожа атака триває, а в повітряному просторі фіксують ще декілька ворожих БпЛА.

В Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил

