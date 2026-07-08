У Харкові зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА: які ще міста перебувають під загрозою
Російські війська здійснюють чергову масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників та ракет. У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО, а в Харкові уже повідомляють про вибухи та влучання.
24 Канал стежить за рухом ворожих дронів.
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Куди летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на Полтавщині, повз н.п. Хорол курс на південь. У Шевченківському районі Харкова зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА. Одна людина постраждала. Надана вся необхідна медична допомога. Екстрені служби працюють на місці удару.
Ворог вдарив по Харкову
БпЛА на Полтавщині, повз н.п. Хорол курс на південь.
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА.
Одна людина постраждала. Надана вся необхідна медична допомога.
Екстрені служби працюють на місці удару.