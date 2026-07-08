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24 Канал Новини України У Харкові зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА: які ще міста перебувають під загрозою
8 липня, 22:29
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У Харкові зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА: які ще міста перебувають під загрозою

Вероніка Соцкова

Російські війська здійснюють чергову масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників та ракет. У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО, а в Харкові уже повідомляють про вибухи та влучання.

24 Канал стежить за рухом ворожих дронів.

Дивіться також Російські війська вдарили по Одесі: четверо людей загинули, є постраждалі 

Куди летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті


 

22:48, 08 липня

БпЛА на Полтавщині, курс на Кременчуцьке водосховище.


 

22:33, 08 липня

 БпЛА курсом на м. Запоріжжя зі сходу.


 

22:30, 08 липня

БпЛА на Полтавщині, повз н.п. Хорол курс на південь.

22:21, 08 липня

Ворог вдарив по Харкову

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА. 

Одна людина постраждала. Надана вся необхідна медична допомога. 

Екстрені служби працюють на місці удару.

22:00, 08 липня

БпЛА на Миколаївщині, Очаків.


 

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