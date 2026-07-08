У Харкові зафіксовано два "прильоти" ворожих БпЛА: які ще міста перебувають під загрозою

Російські війська здійснюють чергову масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників та ракет. У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО, а в Харкові уже повідомляють про вибухи та влучання.

24 Канал стежить за рухом ворожих дронів.

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Куди летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті



