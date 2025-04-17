Ризик великий, – військовослужбовець про масштабний удар по Україні на Великдень

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що Росія може здійснити атаку на міста України на Великдень. Такий ризик справді існує, особливо, враховуючи ненависть Кремля до християнських свят.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що все ж може мовитись не про масштабний обстріл багатьох міст. Водночас українцям варто подбати про безпеку під час оголошення повітряної тривоги.

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Який саме удар Росія може завдати на Великдень

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ зазначив, що не варто виключати можливі російські обстріли України на Великдень. Поки що неможливо передбачити, чи Росія наважиться на масштабний удар з застосуванням стратегічної авіації та балістичних ракет одночасно.

Ймовірно, що країна-агресорка здійснить терористичний удар балістичними ракетами по одному з міст, як було в Сумах чи Кривому Розі.

Мусієнко зауважив, що зараз в Москві відбуваються дивні речі – Держдума, Рада федерації в закритому режимі проводять засідання, присвяченні "ролі сатанізму" в російсько-українській війні, буцімто Захід планує такі проєкти.

Це пояснює, чому удар по Сумах був 13 квітня – Песах у єврейського народу, що символізує звільнення, і Вербна неділя, яка є великим святом для християн. Тут і мета, і абсолютно не християнська, попри те, що Росія прикривається своєю церквою. Тому ризик великий,

– наголосив він.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ додав, що для росіян здійснити атаку на християнське свято є "краще", ніж навіть на державні свята в Україні. Крім балістичних ракет, окупанти можуть застосувати велику кількість "Шахедів".

До слова, речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що слова глави литовського МЗС про можливу атаку Росії на Великдень не є офіційним попередженням. Це лише заклик для українців подбати про свою безпеку на свято.