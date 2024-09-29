Наймасованіший авіаудар по Запоріжжю: що відомо про поранених та у якому вони стані

Росія масовано атакувала Запоріжжя, завдавши ударів керованими авіабомбами. Зруйновано багатоповерхівку та кілька приватних будинків. На жаль, внаслідок атаки є постраждалі.

Як заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог завдав щонайменше 10 ударів. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, адже під завалами можуть бути люди, повідомляє ДСНС України.

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У Запоріжжі є постраждалі

Вдосвіта 29 вересня, з 05:25 до 06:00, окупанти завдали масованих авіаударів по Запоріжжю. За попередніми даними, російські загарбники застосували щонайменше 10 керованих авіабомб.

На жаль, унаслідок масованої атаки є значні руйнування та постраждалі. Так, станом на 09:20 відомо про 6 поранених – 2 чоловіки та 4 жінки. Одного з постраждалих вдалося врятувати з-під завалів. Також з-під завалів вдалося урятувати жінку – вона жива, але має травми.

Як повідомив Федоров, 2 постраждалих госпіталізували у місцеві лікарні. Один поранений перебуває у важкому стані, другий – у середньому. Інші постраждалі відмовилися від госпіталізації та отримали допомогу на місці.

Важливо. Іван Федоров повідомив, що усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися за телефонами:

міський кол-центр: 15-80 (050); 414 15 80; (067) 656 15 80

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508

Унаслідок масованої авіаційної атаки значні руйнування є у багатоповерхівці. Також пошкоджено 6 приватних будинків у різних районах.

Наслідки авіаційних ударів по Запоріжжю – більше у галереї

На місці подій залучені поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.