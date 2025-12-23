Росія вбила маленьку дитину під час атаки Житомирщини
- Внаслідок російської атаки в Житомирській області загинула дитина 2021 року народження, ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях.
- Загалом відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через обстріли Житомирщини вночі 23 грудня.
У Житомирській області стало відомо про жертву ворожої атаки 23 грудня. Внаслідок дій окупантів загинула маленька дитина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
До теми Окупанти вгатили по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині
Що відомо про жертву атаки в Житомирській області 23 грудня?
Віталій Бунечко зазначив, що від ворожих ударів по території Житомирської області цієї ночі загинула дитина 2021 року народження.
Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її врешті-решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним,
– наголосив посадовець.
Він також зауважив, що ще одна дитина та один дорослий наразі перебувають у лікарнях.
Загалом, за даними Бунечка на 09:30, наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини вночі 23 грудня.
Де ще загинули та постраждали люди через ворожий обстріл?
У Києві внаслідок ворожої атаки 23 грудня відомо про щонайменше 5 постраждалих у Святошинському районі. В області у Вишгородському районі загинула жінка 1949 року народження, ще троє людей зазнали осколкових поранень.
У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Також у регіоні зафіксовано перебої з електропостачанням.
В Одеській області атака призвела до перебоїв з електропостачанням, загорянь та пошкодження 122 приватних будинків. Водночас у регіоні обійшлося без постраждалих.