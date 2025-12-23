Росія вбила маленьку дитину під час атаки Житомирщини

У Житомирській області стало відомо про жертву ворожої атаки 23 грудня. Внаслідок дій окупантів загинула маленька дитина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Що відомо про жертву атаки в Житомирській області 23 грудня?

Віталій Бунечко зазначив, що від ворожих ударів по території Житомирської області цієї ночі загинула дитина 2021 року народження.

Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її врешті-решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним,

– наголосив посадовець.

Він також зауважив, що ще одна дитина та один дорослий наразі перебувають у лікарнях.

Загалом, за даними Бунечка на 09:30, наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини вночі 23 грудня.

