Потужна атака на російську податкову: Юсов розповів, які важливі дані отримала Україна

Андрій Юсов прокоментував атаку на російську податкову систему, яка знищила важливі дані ворогів. За його словами, це надає додаткові можливості українським спецслужбам.

Представник Головного управління розвідки розповів в інтерв'ю Radio NV, що мовиться навіть про джерела фінансування російської агресії. Про дві потужні атаки розвідники розповіли 12 грудня, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки на російську податкову

Андрій Юсов розповів, що атака на російську податкову вплинула на ворога та надала додаткові можливості українським спецслужбам. Адже мовиться про нову, чутливу інформацію щодо:

джерел фінансування російської агресії проти України;

функціонування російської фінансової фіскальної системи.

Так, у результаті кібератаки ліквідовані конфігураційні файли, які довгий час забезпечували роботу податкової системи Росії, знищена більша частина важливої бази даних агресора і резервних копій. На тривалий час зв'язок між центральним офісом у Москві та територіальними управліннями (а це понад 2 тисячі управлінь) паралізований,

– заявив представник розвідки.

Він уточнив, що для фінансової, цифрової інфраструктури агресора – це дуже чутливий удар.

Чому атака на Київстар та російську податкову збіглась у часі

Подібні операції, як атака на Київстар, так і вдалі дії проти цієї федеральної служби агресора, готуються тривалий час і безпосередньо між собою не пов'язані,

– пояснив Андрій Юсов.

За його словами, це не стільки відповідь на атаку проти Київстару, скільки планова робота українських Сил безпеки та оборони, українських спецслужб і кіберфахівців.

Розвідка атакувала російську податкову