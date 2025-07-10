Полтавщина вночі опинилася під атакою ворожих дронів: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська продовжують тероризувати Україну. Вночі 10 липня ворог вкотре атакував Полтавщину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Когута, очільника Полтавської ОВА.

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Атака на Полтавщину

В ніч проти 10 липня росіяни атакували Полтавську область, застосувавши для удару бузпілотники.

Глава ОВА повідомив, що більшість засобів ураження збили сили протиповітряної оборони.

У Глобинській громаді пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду,

– повідомив Володимир Когут.

За його даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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До слова, як зазначив Володимир Когут, в середу, 9 липня, у Великобудищанській громаді виникла лісова пожежа. Станом на ранок 10 липня тривають роботи з ліквідації наслідків.

За його словами, причина загоряння встановлюється. Він вказав, що внаслідок пожежі без світла залишилися понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів. Триває робота над відновленням електропостачання.

Зазначимо, що окупанти в ніч проти 10 липня також атакували дронами і ракетами Київську область. Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на регіону. Відомо, що є постраждалий. Наслідки ворожої атаки фіксують у 4 районах області.