Нічна атака на Полтавщину: ворог уразив промислові підприємства та об'єкт енергетики

У ніч на 27 серпня російські війська били по Україні ракетами й дронами. Мішенню ворога була, зокрема, Полтавщина. Внаслідок обстрілу сталося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА.

Які наслідки атаки?

Росіяни атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі та енергетичну інфраструктуру Миргородщини.

Внаслідок російського обстрілу сталося аварійне відключення електроенергії, через що без світла тимчасово залишилися споживачі у семи населених пунктах.

Усі екстрені та комунальні служби негайно виїхали на місця влучань для ліквідації наслідків атаки.

Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло в оселі знеструмлених споживачів.

Наразі інформації про поранених чи загиблих внаслідок обстрілів не надходило.

Що відомо про обстріли інших міст?

У Кривому Розі російські війська вдарили двома балістичними ракетами по промисловому підприємству. Поранення отримали двоє чоловіків віком 46 і 58 років, вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено медзаклад і цивільну інфраструктуру.

На Нікопольщині ворог атакував Нікополь та Марганецьку громаду дронами й артилерією, внаслідок чого пошкоджено підприємство.

В Одесі через атаку постраждали інфраструктурні об'єкти, навчальний заклад і багатоповерхівка. У Києві, в Шевченківському районі, зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. Як повідомив Віталій Кличко, будівля гімназії сильно пошкоджена, до того ж, у комунальному медзакладі вибило вікна вибуховою хвилею. Падіння уламків фіксували й у Подільському районі.

Під час ракетного удару вибухи також пролунали у Запоріжжі, Павлограді та Кременчуці.