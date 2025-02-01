Влучило в мою квартиру, її вже немає, – мешканець будинку в Полтаві про момент удару

Вранці 1 лютого Росія завдала ракетного удару по Полтаві. Мешканець зруйнованого будинку розповів про момент влучання ракети.

Владиславу Лещенку вдалося вижити завдяки тому, що під час повітряної тривоги він спустився в укриття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Новини".

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Що розповів чоловік про атаку на Полтаву

За словами мешканця будинку, його квартира зруйнована внаслідок ракетного удару. Він каже, що під час масованих атак намагається спускатися в укриття. Однак, звук вибуху було чутно навіть у сховищі.

В укритті чули, що як влупило, то влупило. Моя квартира, її вже немає. Якраз он на 4 поверсі,

– розповідає Владислав Лещенко.

Зазначимо, що внаслідок удару по Полтаві загинуло 7 людей, ще 14 постраждали, серед них 3 дітей. 22 людини вдалося врятувати. Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 114 людям.

Наслідки удару по Полтаві / Фото Полтавської ОВА

У Полтавській ОВА повідомили, що на місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи. Там продовжують розбирати завали.

До ліквідації наслідків російської атаки залучено понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже 100 одиниць техніки. Окрім цього, фахівці проводять обстеження прилеглих будинків для оцінки пошкоджень.