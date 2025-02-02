Мама, тато і 9-річна Софійка: у Полтаві Росія вбила родину Яворських
- Вранці 1 лютого в Полтаві внаслідок атаки російської ракети загинуло 14 людей, серед яких ціла родина Яворських: мама, тато і 9-річна Софійка.
- Олена Яворська працювала в контакт-центрі "Нової Пошти", мала освіту вчительки біології, а її донька Софія була активною читачкою місцевої бібліотеки.
Вранці 1 лютого загарбники атакували Полтаву. Ворожа ракета влучила у 5-поверховий будинок, поховавши під його завалами десятки життів. Серед жертв окупантів – ціла родина Яворських.
Розбір завалів 5-поверхівки у Полтаві не припинявся і вночі. Останні два тіла рятувальники знайшли у підвалі – люди впали туди з верхніх поверхів, передає 24 Канал.
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Росіяни вбили родину Яворських
На ранок 2 лютого відомо про 14 загиблих, з яких – дві дитини. Кількість жертв може зрости, адже ліквідація наслідків атаки ще продовжується.
Серед вбитих окупантами у 5-поверхівці – ціла родина Яворських: мама, тато і маленька Софійка. Яворські мешкали на другому поверсі зруйнованого будинку. Про трагедію розповів співвласник компанії "Нова Пошта", у якій працювала загибла Олена Яворська.
До останнього сподівалися на диво, але його, на жаль, не сталося. Вчорашній приліт у Полтаві торкнувся і Нової Пошти – Росія вбила нашу колегу та її родину. Загинула співробітниця контакт-центру Нової Пошти Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня донечка Софія, якій було всього 9 років,
– йдеться у дописі.
Зазначається, що за освітою Олена була вчителькою біології, утім у 2015 році влаштувалася у Нову пошту.
Маленька Софія була постійною читачкою місцевої бібліотеки. Це була юна дівчинка, "яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем".