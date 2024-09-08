Діра в даху, вибиті вікна, упала стеля: з'явились кадри наслідків російської атаки на Полтаву

Ввечері 7 вересня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі.

Пошкоджені декілька приватних будинків. Журналісти показали наслідки ворожого обстрілу.

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Наслідки удару по Полтаві 7 вересня

Голова ОВА Філіп Пронін заявив, що агресор поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Згодом виконувачка обов'язків міського голови написала, що внаслідок ракетного влучання жертв немає.

До закладів охорони здоров'я, підпорядкованих міській раді, звернулося двоє постраждалих, їхній стан не критичний. Орієнтовно пошкоджено декілька приватних будинків,

– зазначила Катерина Ямщикова.

Додала, що потреби у відселенні жителів не виявлено. Усі необхідні роботи виконані ДСНС. Електропостачання вже відновили.

На Полтавщині пошкоджені будинки: дивіться відео

Зауважимо, на оприлюднених фото з місця обстрілу видно, що в будинках пошкоджені дах і вікна, вибито скло. Окрім того, впала стеля.

Наслідки обстрілу Полтави 7 вересня / Фото "Суспільного"