Атака на Полтаву: серед постраждалих є військові

У Полтаві внаслідок влучання російського дрона в булівлю ТЦК і СП є постраждалі. Трами отримали двоє співробітників ТЦК та СП та двоє військовослужбовців ЗСУ, які там працювали.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речника командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в коментарі Суспільному.

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У Полтаві поранень зазнали військові

Зранку 3 липня одне з влучань російських дронів у Полтаві було неподалік Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. У будівлі сталася пожежа. Також через влучання біля обласного ТЦК та СП сталося займання на території приватного житлового будинку.

Як повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, в момент удару в ТЦК і СП були працівники. Четверо військовослужбовців отримали поранення.

Чи є серед загиблих військові, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів,

– розповів Саранцев.

Унаслідок атаки виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Загиблі та поранені є також серед цивільних.

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Загалом, за інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, станом на 12:07 в обласному центрі ворожий обстріл забрав життя двох людей, а ще 11 – поранені. Дроном пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці події працюють всі необхідні служби.