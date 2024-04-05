"Триває низка провокацій": у Молдові прокоментували "атаку дрона" у Придністров'ї

Вдень, 5 квітня, у невизнаному Придністров'ї вкотре заявили про "атаку ворожого безпілотника". У Молдові вже прокоментували цей нафантазований інцидент.

Проросійські сепаратисти не вперше заявляють про атаку на військову частину. Нещодавно Придністровʼя повідомляло про удар безпілотника по військову базу в Тирасполі. На підтвердження своєї заяви сепаратисти показали відео удару дрона по вертольоту Мі-8, а ексголова Верховної ради Придністров'я Олександр Щерба заявив про "український слід". Однак тоді такі звинувачення спростували.

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Чергова провокація

У молдовському Бюро політики реінтеграції повідомили, що проаналізували інформацію щодо можливого інциденту і наголосили, що заяви невизнаного державоутворення про "атаку дрона" на військову частину були черговою провокацією.

Як уже йшлося раніше, у регіоні триває низка провокацій, спрямованих на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону,

– йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що з'ясуванням обставин і розслідуванням даного інциденту можуть займатися тільки уповноважені законом правоохоронні органи. Однак, на жаль, наразі вони не мають доступу до цієї зони.

Що відомо про звинувачення Придністров'я

У невизнаному Придністров'ї вже вдруге за останні кілька тижнів, поскаржилися на так звану "атаку безпілотника". Цього разу нібито знову намагалися завдати удару по військовій частині.

Як заявляли у Придністров'ї, це буцімто сталося сьогодні, 5 квітня, о 14:35. Згідно з їхніми заявами, метою повітряного нападу нібито була станція радіолокації, яка зазнала пошкоджень.

Вищезгадане "державоутворення" зазначало, що дрон-камікадзе нібито атакував військову частину "Міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі, який розташований за шість кілометрів від кордону з Україною.

Як це прокоментувала українська розвідка

У коментарі ЗМІ представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Україна не має жодного стосунку до "інциденту" у Придністров'ї. Ба більше, за його словами, Київ у будь-якому разі не став витрачати дорогоцінні дрони на здійснення подібних дрібних провокацій.

Крім того, український посадовець також зауважив, що є окремі сили, які зацікавлені у дестабілізації регіону під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу.