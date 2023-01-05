Макіївка – типовий приклад: усувати системні збої в армії росіяни не можуть і не хочуть, – ISW

У Новорічну ніч "бавовна" завітала до окупованої Макіївки. Там у ПТУ-19 вирішили зібратися кілька сотень російських бійців, велику частину з яких ліквідували.

В Інституті з вивчення війни звернули увагу на те, як воєнні блогери відреагували на вибух у Макіївці. Вони і цього разу розкритикували вище військове керівництво. І мають на це вагомі підстави.

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Міноборони вже знайшли крайніх

Як ми розповідали раніше, у міноборони вже вигадали зручне пояснення атаці по ПТУ-19. За даними відомства, у всьому винні "мобіки", які вирішили всі й нараз увімкнути свої телефони. Водночас у мережі вже припускають, що їх зібрали у приміщенні училища, щоб вони могли подивитися новорічне привітання Путіна.

Хай там як, але це недолуге пояснення не сподобалося воєнним кореспондентам. Один із них заявив, що "надзвичайно неправильно робити мобільні телефони винними". Він наголосив, що у цьому випадку "винні не мобільні телефони та їхні власники, а недбалість командирів".

Зауважимо, що радник ОП Олексій Арестович вщент зруйнував версію про мобільні телефони. Він наголосив, що завдати влучного удару з HIMARS по ПТУ-19 допомогла розвідка. За його словами, на підрозділ видають по 2 – 3 телефони з місцевими операторами. Тож фантазія про 600 увімкнених телефонів, які запеленгували, після чого завдали удару, – лише фантазія.

Військове керівництво абсолютно некомпетентне

До такого висновку дійшов воєнний блогер. Він зазначив, що військове керівництво не розуміє реалій, з якими стикаються російські солдати на фронті. Ба більше, за свої провали воно хоче скинути вину на "безликих мас" – мобілізованих новобранців.

Реакція блогера, зауважили в Інституті, підсвітила "небажання або нездатність російського військового апарату виправляти системні збої". Аналітики зазначають, що використання телефонів могло сприяти влучанню. Але цілком і повністю покладати вину за це на солдатів немає сенсу.

Це демонстрація того, у Росії не турбуються про належну підготовку. Водночас саме російське командування відповідає за розміщення сотень мобілізованих на позиціях у радіусі дії артилерії. Ба більше, як зазначив Арестович, такої кількості жертв можна було уникнути. Але ворог чомусь вирішив поселити бійців поруч з боєкомплектом.

Російське міноборони, ймовірно, використовує удар, щоб ще більше перекласти провину за власні інституційні провали у веденні війни на мобілізовані сили, чия власна поведінка також є символом невдач формування російських сил,

– резюмували аналітики.

До слова, у мережі вже з'явилися супутникові знімки. Вони демонструють ПТУ-19 до влучання та після. В останньому випадку можна побачити, що споруда зруйнована вщент. Це також показують низка світлин і відео, які гуляють мережею.