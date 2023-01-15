Повітряні сили пояснили, чому не могли збити ракету, яка влучила по багатоповерхівці в Дніпрі

Юрій Ігнат спростував слова про те, що нібито наша ППО "збила" російську ракету Х-22, яка вдарила по Дніпру. Речник пояснив, чому ця інформація не відповідає дійсності.

Натомість російська пропаганда активно поширює дані про "збиття ракети". Ба більше, про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович, хоч потім й побідкався. Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 15 січня пояснив, чому слова російської пропаганди та Арестовича – неправдиві.

Зауважте Та сама ракета, якою били по торговому центру в Кременчуку, – Ігнат про удар по Дніпру

Що відомо про атаку в Дніпрі

Речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що вже пів року про це говорить та постійно це повторює – ми не можемо збивати ракету Х-22.

Це ракета надзвукова. Швидкість – 4 тисячі кілометрів за годину в польоті. Ну немає в нас засобів, здатних перехопити ракету в повітрі,

– заявив Ігнат.

Додав, що і "ми не без гріха", адже в деяких інформаційних повідомленнях таки писали про "збиття" ракети, що й підхопила російська пропаганда. Найімовірніше, мовилось саме про заяву Арестовича.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ запевнив, що бувають моменти неточностей, адже інформація подається дуже швидко. Проте запевнив, що в офіційних джерелах дані подаються швидко та правдиво.

Які сили можуть збивати російські Х-22

Юрій Ігнат розповів, що ракета Х-22, створена ще в радянському союзі для того, щоб атакувати авіаносні групи в морі.

Є зброя і далеко ходити не потрібно – ми маємо позитивні сигнали від наших західних партнерів. Це комплекси Patriot PAC-3, які є протиракетними та можуть збивати й балістичні цілі, й Х-22,

– заявив Ігнат.

Окрім того, речник сказав, що є сигнал від партнерів з Італії. Мовиться про комплекс SAMP-T, який теж міг би посилити нашу протиповітряну оборону в боротьбі з балістикою та такими цілями як Х-22 та інші ракети, які наша ППО не може збивати.

Юрій Ігнат пояснив, що наразі українська протиповітряна оборона може збивати ракети "Калібр", Х-101, Х-555, Х-59.

Що цьому передувало