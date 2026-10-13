"Для когось зруйновано цілий світ": Садовий про удар російського дрона по Львівщині

Російські реактивні безпілотники завдали удару по приватній забудові у селі Муроване на Львівщині. Унаслідок атаки вщент знищено будинок лікаря Першого територіального медичного об'єднання Львова Юрія Маголи, чия родина чудом лишилася неушкодженою.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Що розповів Садовий про російський удар?

За його словами, ворожий удар повністю зруйнував оселю медика Першого ТМО Юрія Маголи, який щодня рятує інші життя. Його родина дивом залишилася живою, проте повністю втратила свій дім. Зараз колеги потерпілого та міська влада об'єднують зусилля, аби надати родині необхідну допомогу.

Енергетичне перемир'я діє настільки потужно, що сьогодні російські реактивні дрони били по селах і приватних будинках на Львівщині,

– написав Садовий.

Він наголосив, що це вже друга атака реактивних безпілотників на Львівщину. Міська влада спільно з військовими працює над посиленням захисту міста, реагуючи на нові типи повітряних загроз.

Водночас він зауважив, що хоча інші українські міста щодня переживають масштабніші обстріли, кожен зруйнований будинок означає втрачений світ для окремої родини та нагадує про відсутність абсолютно безпечних місць в країні.

Працюємо над посиленням захисту міста. Про частину цієї роботи не можемо говорити публічно, але вона триває. Бачимо, як змінюється загроза, і маємо на це реагувати разом,

– підкреслив Андрій Садовий.

Наслідки обстрілу в Мурованому

За інформацією, яку надав начальник ОВА Максим Козицький, внаслідок падіння збитого російського БпЛА у селі Муроване руйнувань зазнали два житлові будинки, ще сімь – пошкоджені, також постраждала інфраструктура. Згоріли три автомобілі, ще два пошкоджені. Люди не постраждали.

На місці події працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог вже атакував регіон ворожими БпЛА 10 жовтня. Тоді, успішно відпрацювала протиповітряна оборона.