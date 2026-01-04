Путін принизив Трампа перед усім світом: політолог указав, якої помилки припустилась Росія

Росія продовжує брехати щодо атаки українських дронів на резиденцію Трампа. Це попри те, що американські спецслужби вже з'ясували, що ніякої атаки не було.

Політолог Георгій Чижов озвучив 24 Каналу думку, що росіяни припустились величезної дипломатичної помилки. Утім Трамп, схоже, взяв новорічну паузу, й не реагує на нову інформацію щодо "атаки" на резиденцію Путіна.

Цікаво Як Україна повернула війну на територію Росії у 2025 році: від легендарної "Павутини" до ударів по заводах і НПЗ

Чому Росія припустилась величезної помилки?

Чижов розповів, що росіяни дуже грубо влаштували цю провокацію щодо "обстрілу" валдайської резиденції. Зараз Кремль терміново фабрикує докази, але це вже в будь-якому випадку не буде працювати.

Вони починали з того, що Пєсков сказав, мовляв, ніякі докази тут не потрібні. Тепер виявилось, що потрібні. Ще й американські спецслужби доповіли, що попри те, що українські дрони були збиті тієї ночі над Новгородською областю, вони атакували той військовий об'єкт, що й раніше,

– зазначив політолог.

Він продовжив, що цей військовий об'єкт також розташований у Новгородській області, він не біля резиденції Путіна. Це зрозуміло всім, тож, і Трампу має бути зрозуміло. Ми бачимо, що він узяв паузу в новорічні дні.

Якою може бути реакція Трампа?

За словами політолога, Трамп уже встигнув спочатку образитись на Україну, почувши від Путіна, що того намагались убити й навіть уголос сказав: "Добре, що я не дав ракети Tomahawk". Однак уже потім Трамп у своєму ТікТок опублікував посилання на статтю одного з провідних американських видань, де мовиться про ймовірну брехню з боку Росії.

"З того часу Трамп мовчить. Йому неприємно, що йому збрехали, як іншим світовим лідерам. Тому я дуже чекаю, що цього разу реакція Трампа буде жорсткою. Хоча я не впевнений у цьому на 100%, адже до Путіна Трамп відчуває якусь особливу слабкість", – зауважив Чижов.

Він додав, що Путін фактично принизив Трампа перед усім світом, згодувавши йому недостовірну інформацію.

"Атака" на резиденцію Путіна: що відомо