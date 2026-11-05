На Київщині внаслідок атаки пошкоджено будинок і спалахнула пожежа на підприємстві

Російські війська 5 листопада продовжили завдавати ударів по Київській області. Ворожа атака пошкодила приватне обійстя та призвела до займання виробничо-складської будівлі.

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, наслідки чергового ворожого удару в регіоні офіційно зафіксували станом на 17:00.

Що відомо про атаку

Руйнування зафіксовано у Бучанському районі.

На території атакованого підприємства зайнялася виробничо-складська споруда, а поруч уламками та вибуховою хвилею понівечило житловий сектор.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, також на місце події оперативно прибули бригади медиків.

Дані щодо постраждалих ще уточнюють.

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Це вже не перший удар по інфраструктурі району за добу: пізно ввечері 4 листопада російський дрон поцілив по складах у Софіївській Борщагівці.

Унаслідок попередньої атаки спалахнула масштабна пожежа, а поранень зазнав охоронець комплексу.