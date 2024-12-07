Ворожі БпЛА атакували Київщину: пошкоджені будинки та автомобілі
У ніч на 7 грудня Київська область знову стала мішенню ворожих БпЛА. Завдяки роботі сил ППО, усі ворожі цілі були знищені.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КОВА. В результаті атаки постраждалих серед населення немає.
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За інформацією начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, під час атаки не було влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури.
Однак у одному з населених пунктів області, через падіння уламків збитої ворожої цілі, було пошкоджено 8 приватних будинків, два вантажні автомобілі та кілька господарських приміщень.
У будинках вибиті вікна та двері, фасади будівель отримали пошкодження від уламків. Також постраждав паркан на одному з об'єктів.
Оперативні групи поліції та рятувальники продовжують роботу на місці події. Вони документують наслідки атаки та проводять необхідні заходи для забезпечення безпеки населення.
Місцева поліція Київщини закликає жителів суворо дотримуватися правил безпеки, зокрема, під час оголошення сигналу повітряної тривоги негайно йти до укриттів і не ігнорувати офіційну інформацію від відповідних органів.