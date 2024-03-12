Росіяни атакували Сумщину: є руйнування навчального закладу, під час удару там були діти

Росія продовжує цинічно обстрілювати міста України. В понеділок, 11 березня, окупанти завдали ракетного удару по школі в Сумській області.

Під час ворожої атаки по навчальному закладу в укритті перебували діти. Про це повідомили в МВС України.

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Атака росіян по школі в Сумській області

Ворог здійснив 11 березня ворожу атаку по населеному пункті Охтирського району. Так, вони завдали ракетного удару по цивільних об'єктах.



Росіяни атакували Сумську область / Фото ДСНС

Так, серед об'єктів цивільної інфраструктури, що зазнали руйнувань був навчальний заклад. Відомо, що у момент удару, в укритті перебували діти.

На щастя, за даними МВС, ніхто з школярів не постраждав.



Атака ворога по Сумській області / Фото ДСНС

Працівники ДСНС повідомили, що сила удару призвела не лише до значних руйнувань, а й до виникнення пожежі. Прибувши на місце події, рятувальники ліквідували загоряння, а також провели обстеження території.



Наслідки ворожої атаки росіян по Сумській області / Фото ДСНС

Станом на 12 березня, у МВС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки вчорашніх ударів, які росіяни нанесли по цивільній інфраструктурі Охтирського району.

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