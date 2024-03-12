Росіяни атакували Сумщину: є руйнування навчального закладу, під час удару там були діти
Росія продовжує цинічно обстрілювати міста України. В понеділок, 11 березня, окупанти завдали ракетного удару по школі в Сумській області.
Під час ворожої атаки по навчальному закладу в укритті перебували діти. Про це повідомили в МВС України.
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Атака росіян по школі в Сумській області
Ворог здійснив 11 березня ворожу атаку по населеному пункті Охтирського району. Так, вони завдали ракетного удару по цивільних об'єктах.
Росіяни атакували Сумську область / Фото ДСНС
Так, серед об'єктів цивільної інфраструктури, що зазнали руйнувань був навчальний заклад. Відомо, що у момент удару, в укритті перебували діти.
На щастя, за даними МВС, ніхто з школярів не постраждав.
Атака ворога по Сумській області / Фото ДСНС
Працівники ДСНС повідомили, що сила удару призвела не лише до значних руйнувань, а й до виникнення пожежі. Прибувши на місце події, рятувальники ліквідували загоряння, а також провели обстеження території.
Наслідки ворожої атаки росіян по Сумській області / Фото ДСНС
Станом на 12 березня, у МВС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки вчорашніх ударів, які росіяни нанесли по цивільній інфраструктурі Охтирського району.
Обстріл Сумської області 12 березня: що відомо
- У Сумській ОВА повідомили, що 12 березня о 9:20 росіяни завдали авіаудару по Великописарівській громаді Охтирського району.
- Відомо, що зафіксували 2 прильоти.
- У Сумській ОВА зазначили, що попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей у віці 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина.
- Крім цього, у громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків та гараж.